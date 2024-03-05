حذر لاعبا محددا.. شيكابالا يفاجئ نجوم الزمالك بـ"فرمان" إمام عاشور
عقد محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي على هامش نهائي كأس مصر.
ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، تمهيدا لخوض مباراة الجمعة المقبل أمام الأهلي.
وحسب قناة النهار "تحدث شيكابالا خلال الاجتماع، وطالب جميع اللاعبين بتجاهل إمام عاشور لاعب الأهلي، خلال المباراة، وعدم التركيز عليه وحده، وأن التركيز لابد أن يكون على حصد الكأس".
ويقدم إمام عاشور مستويات كبيرة مع الأهلي منذ انتقاله إليه، قادما من ميتلاند الدنماركي، بعدما مثل الزمالك عدة سنوات.
شيكابالا حدد بالذكر نبيل عماد دونغا لاعب الفريق، وطالبه بالالتزام وضبط النفس داخل الملعب، حتى لا يتم استفزازه وتكليفه بطاقة صفراء أو حمراء.
وسبق أن نشبت مناوشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين عاشور ودونغا، حينما انتقل الأول إلى الأهلي، وقام الثاني بارتداء القميص رقم 8 الذي ارتداه عاشور حينما كان لاعبا في الزمالك.
ومن المتوقع أن يشارك كل من إمام عاشور، ودونغا أساسيين في المباراة.