حذر لاعبا محددا.. شيكابالا يفاجئ نجوم الزمالك بـ"فرمان" إمام عاشور

وحسب قناة النهار "تحدث شيكابالا خلال الاجتماع، وطالب جميع اللاعبين بتجاهل إمام عاشور لاعب الأهلي، خلال المباراة، وعدم التركيز عليه وحده، وأن التركيز لابد أن يكون على حصد الكأس".

ويقدم إمام عاشور مستويات كبيرة مع الأهلي منذ انتقاله إليه، قادما من ميتلاند الدنماركي، بعدما مثل الزمالك عدة سنوات.

شيكابالا حدد بالذكر نبيل عماد دونغا لاعب الفريق، وطالبه بالالتزام وضبط النفس داخل الملعب، حتى لا يتم استفزازه وتكليفه بطاقة صفراء أو حمراء.