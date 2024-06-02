الرجاء يصعق الوداد ويعتلي صدارة الدوري المغربي (فيديو)

اقتنص الرجاء فوزًا في الوقت القاتل على حساب الوداد بنتيجة 1-0 ، اليوم الأحد، باستاد (برشيد) في الجولة قبل الأخيرة للدوري المغربي.

وحسم الرجاء لقاء الديربي بهدف قاتل سجله آدم النفاتي في الدقيقة 90 ، وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب ثنائي الوداد سيف الدين بوهرة وأمين أبو الفتح في اللحظات الأخيرة.

وواصل الرجاء بقيادة مدربه غوزيف زينباور تفوقه في لقاءات الديربي للمرة الثالثة على التوالي.