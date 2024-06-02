الرجاء يصعق الوداد ويعتلي صدارة الدوري المغربي (فيديو)
اقتنص الرجاء فوزًا في الوقت القاتل على حساب الوداد بنتيجة 1-0 ، اليوم الأحد، باستاد (برشيد) في الجولة قبل الأخيرة للدوري المغربي.
وحسم الرجاء لقاء الديربي بهدف قاتل سجله آدم النفاتي في الدقيقة 90 ، وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب ثنائي الوداد سيف الدين بوهرة وأمين أبو الفتح في اللحظات الأخيرة.
وواصل الرجاء بقيادة مدربه غوزيف زينباور تفوقه في لقاءات الديربي للمرة الثالثة على التوالي.
في المقابل، أشعل المغرب التطواني سباق الصدارة بعد تعادله مع ضيفه الجيش الملكي بنتيجة 2-2 في الجولة ذاتها.
وسجل للمغرب التطواني محمد رضواني في الدقيقة الأولى ثم تعادل أمين زحزوح في الدقيقة 27 للجيش الملكي.
وتقدم رضواني مجددًا في الدقيقة 45 للمغرب التطواني وتعادل زحزوح للجيش الملكي في الدقيقة 74.
واشتعل صراع الصدارة بعدما اعتلى الرجاء القمة قبل جولة من النهاية برصيد 69 نقطة بفوزه على الوداد وبفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي حامل اللقب الذي تراجع للمركز الثاني.
وتوقف رصيد الوداد عند 41 نقطة في المركز السابع كما وصل المغرب التطواني إلى 35 نقطة في المركز التاسع.