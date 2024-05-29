ترتيب الدوري المغربي: فوز الجيش الملكي والرجاء يشعل صراع الصدارة (فيديو)
فاز الجيش الملكي 3-1 على ضيفه المتعثر شباب السوالم ضمن الجولة 28 من الدوري المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
وبهذا الفوز استمر فريق الجيش الملكي في صدارة ترتيب الدوري المغربي رافعًا رصيده إلى 67 بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه الرجاء الرياضي الذي فاز في نفس التوقيت 2-1 على مضيفه اتحاد طنجة، بينما تراجع شباب السوالم إلى المركز 13 برصيد 27 نقطة.
وتقدم فريق الجيش الملكي في الدقيقة 15 عن طريق لاعب الوسط العربي الناجي وهو الهدف الدي ثم تأكيده بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو.
وأدرك فريق شباب السوالم التعادل في الدقيقة 19 إثر خطأ في التغطية لينسل المهاجم محمد لخلوي لاعب الجيش الملكي سابقا الدي راوغ الحارس وهز الشباك.
وأضاف المهاجم علاء الدين أجاراي الهدف الثاني للجيش الملكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وأكمل أمين زحزوح ثلاثية الفريق العسكري في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد أن استفاد من خطأ دفاعي.
وأتيحت لفريق الجيش الملكي العديد من الفرص السانحة للتسجيل أبرزها ركلة جزاء أهدرها القائد ربيع حريمات.
وحول فريق الرجاء تأخره بهدف إلى انتصار مهم 2-1 على مضيفه اتحاد طنجة.
وبهذا الفوز، عزز فريق الرجاء مركزه الثاني رافعا رصيده إلى 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الصدارة قبل جولتين من النهاية، وتراجع فريق اتحاد طنجة إلى المركز 12 برصيد 29.
وتقدم اتحاد طنجة في الدقيقة 57 عن طريق المهاجم إسماعيل خافي وهو الهدف الذي تم تأكيده بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.
وتعادل فريق الرجاء في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الجزائري يسري بوزوق.
ووضع البديل رياض بن عياد الرجاء في المقدمة في الدقيقة 85 بعد تمريرة عرضية من آدم النفاتي من الجهة اليسرى.
وسحق فريق الفتح الرباطي مضيفه يوسفية برشيد 5-صفر تناوب على تسجيلها كل من حمزة الهنوري في مناسبتين وزكرياء الهاشمي ومروان العز وحميد أحداد.
وفي باقي النتائج فاز أولمبيك اسفي 1-صفر على مضيفه الوداد كما انتصر نهضة بركان 2-صفر على ضيفه شباب المحمدية وتغلب نهضة الزمامرة 2-1 على مضيفه مولودية وجدة .