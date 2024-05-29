ترتيب الدوري المغربي: فوز الجيش الملكي والرجاء يشعل صراع الصدارة (فيديو)

وحول فريق الرجاء تأخره بهدف إلى انتصار مهم 2-1 على مضيفه اتحاد طنجة.

وبهذا الفوز، عزز فريق الرجاء مركزه الثاني رافعا رصيده إلى 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الصدارة قبل جولتين من النهاية، وتراجع فريق اتحاد طنجة إلى المركز 12 برصيد 29.

وتقدم اتحاد طنجة في الدقيقة 57 عن طريق المهاجم إسماعيل خافي وهو الهدف الذي تم تأكيده بالاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وتعادل فريق الرجاء في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم الجزائري يسري بوزوق.

ووضع البديل رياض بن عياد الرجاء في المقدمة في الدقيقة 85 بعد تمريرة عرضية من آدم النفاتي من الجهة اليسرى.