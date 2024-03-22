إمام عاشور يُكذب ميدو

وكان ميدو قد صرح في وقت سابق بأن إمام عاشور تحدث معه وطلب منه العودة إلى صفوف الزمالك بعد رحلة احتراف قصيرة مع ميتلاند الدنماركي وبكى خلال حديثه، قبل أن ينتقل إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري.

وتواجد إمام عاشور وأحمد حسام ميدو، في برنامج "رامز جاب م الآخر" الذي يذاع على شاشة قناة MBC مصر، اليوم الجمعة.

ونفى إمام عاشور، تصريحات أحمد حسام "ميدو"، مؤكدًا أن ما حدث هو العكس.

وأوضح: "ميدو هو من تواصل معي عقب قراري بإنهاء مشوار اللعب مع ميتلاند الدنماركي، من أجل إقناعي باللعب للزمالك مجددا".

وأضاف: "لم أتواصل مع ميدو ولم أبك وأجهش بالدموع، مثلما قال".

واختتم: "أنا أهلاوي، ووجودي في الأهلي هذا قرار نهائي.. لا توجد أي نية أخرى".