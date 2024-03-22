إمام عاشور يُكذب ميدو
كذّب إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي المصري، تصريحات أحمد حسام "ميدو" قائد الزمالك الأسبق، بشأن طلب الأول العودة لصفوف القلعة البيضاء، رغم توقيعه للأهلي.
وكان ميدو قد صرح في وقت سابق بأن إمام عاشور تحدث معه وطلب منه العودة إلى صفوف الزمالك بعد رحلة احتراف قصيرة مع ميتلاند الدنماركي وبكى خلال حديثه، قبل أن ينتقل إلى الأهلي مطلع الموسم الجاري.
وتواجد إمام عاشور وأحمد حسام ميدو، في برنامج "رامز جاب م الآخر" الذي يذاع على شاشة قناة MBC مصر، اليوم الجمعة.
ونفى إمام عاشور، تصريحات أحمد حسام "ميدو"، مؤكدًا أن ما حدث هو العكس.
وأوضح: "ميدو هو من تواصل معي عقب قراري بإنهاء مشوار اللعب مع ميتلاند الدنماركي، من أجل إقناعي باللعب للزمالك مجددا".
وأضاف: "لم أتواصل مع ميدو ولم أبك وأجهش بالدموع، مثلما قال".
واختتم: "أنا أهلاوي، ووجودي في الأهلي هذا قرار نهائي.. لا توجد أي نية أخرى".
وفي وقت سابق من هذا الشهر قاد إمام عاشور الأهلي للفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، ليتوج الفريق الأحمر بلقب كأس مصر لكرة القدم، التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.
وسجل إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للبطل التاريخي للكأس في الدقيقة 84 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي (أفشة)، الذي ضاعف النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.