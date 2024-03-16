صدمة لحجازي.. أزمة الشارة صداع في رأس حسام حسن
يبدو أن الأزمات داخل منتخب مصر متواصلة، حيث طفت على السطح أزمة جديدة سببها شارة قيادة الفريق الأول، والتي يرتديها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ولكنه غائب عن المعسكر الحالي، بطلب منه.
وقال مصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لديه أزمة كبيرة في اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفراعنة".
وأضاف المصدر: "حسام يرغب في منح الشارة لمحمود حسن (تريزيغيه) تقديرا لجهوده مع المنتخب في الفترة الماضية، ولا يرغب في منحها لمحمد أبو جبل أو المهدي سليمان، خاصة أن الثنائي انضموا للمنتخب قبل تريزيغيه".
وأشار المصدر إلى أن "حسام حسن يرى أن أحمد حجازي، نجم نادي الاتحاد السعودي، ما زال بعيدا عن مستواه المعروف لقيادة دفاع منتخب مصر، ولا يرغب في الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع بجانب محمد عبدالمنعم".
ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية، والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.
ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى، وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.
وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم أفريقيا 2023.