صدمة لحجازي.. أزمة الشارة صداع في رأس حسام حسن

يبدو أن الأزمات داخل منتخب مصر متواصلة، حيث طفت على السطح أزمة جديدة سببها شارة قيادة الفريق الأول، والتي يرتديها الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ولكنه غائب عن المعسكر الحالي، بطلب منه.

وقال مصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لديه أزمة كبيرة في اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفراعنة".

وأضاف المصدر: "حسام يرغب في منح الشارة لمحمود حسن (تريزيغيه) تقديرا لجهوده مع المنتخب في الفترة الماضية، ولا يرغب في منحها لمحمد أبو جبل أو المهدي سليمان، خاصة أن الثنائي انضموا للمنتخب قبل تريزيغيه".