رودري على أعتاب رقم تاريخي فريد

في حين يحتاج رودري إلى تجنب الخسارة في خمس مباريات لينفرد بالرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات متتالية دون خسارة.

وكانت آخر مباراة خسرها رودري قبل 400 يوم.

ولعب رودري 44 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الحالي سجل فيها ثمانية أهداف وصنع 12.

وبالفوز على برايتون رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة من 33 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بنقطة عن المتصدر آرسنال الذي لعب 34 مباراة.

ويلعب مانشستر سيتي في الجولات الخمس المقبلة مع نوتنغهام فورست وولفرهامبتون وفولهام وتوتنهام وويستهام.