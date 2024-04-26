مانشستر سيتي يسحق برايتون ويطارد آرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي

وبعد يوم واحد من تعرض ليفربول لضربة موجعة بالهزيمة 2-صفر أمام مضيفه إيفرتون، واصل سيتي الضغط على آرسنال المتصدر بأداء مهيمن ليتأخر عنه بنقطة واحدة مع مباراة مؤجلة.

وضعت رأسية كيفن دي بروين الرائعة سيتي، الذي افتقد كبير هدافيه إرلينغ هالاند بسبب الإصابة، في المقدمة في الدقيقة 17.

وسجل فودين هدفه الأول في تلك الليلة – هدفه 50 في الدوري – من ركلة حرة أبدلت اتجاهها للمرمى في الدقيقة 26.

وارتكب دفاع برايتون خطأ ليستحوذ برناردو سيلفا على الكرة ويصنع هدفا لفودن في نهاية الشوط الأول.

وأكمل خوليان ألفاريز الرباعية بهدف في الدقيقة 62.