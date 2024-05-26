برشلونة يرد على ميسي بعد تهنئته سيدات الفريق (صورة)
قام الحساب الرسمي لنادي برشلونة بالرد على الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق السابق، ونجم إنتر ميامي الحالي، بعد تهنئته سيدات البارسا، إثر حصدهن لقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج فريق سيدات برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ليون (2-0)، مساء السبت، على ستاد سان ماميس، في المباراة النهائية للبطولة.
وعقب المباراة، قدم ميسي، التهئنة إلى سيدات البلوغرانا، من خلال حسابه على إنستغرام، حيث نشر صورة للفريق، وكتب "مبروك أيتها البطلات".
بدوره قام الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على منصة "إكس" بإعادة نشر تهنئة ميسي، وعلق عليها: "شكرا ليو".
وحافظ برشلونة بهذا الانتصار على لقبه الأوروبي، الذي أحرزه على حساب فولفسبورغ الألماني في النسخة الماضية.
ويعد هذا اللقب، الثالث للبلوغرانا في البطولة القارية، التي رفع كأسها للمرة الأولى في عام 2021.
ويتصدر ليون، قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في عام 2022.
وكان رحل ليونيل ميسي عن فريق برشلونة لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، وبعد انتهاء عقده مع باريس كانت كل المؤشرات تتحدث عن عودة النجم الأرجنتيني إلى "كامب نو"، ولكنه قرر الانتقال إلى أمريكا للعب مع إنتر ميامي.
وتوج ميسي مع برشلونة، حيث لعب حتى عام 2021، ببطولة إسبانيا 10 مرات، وقد كان أفضل هداف في تاريخها (474 هدفا)، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.