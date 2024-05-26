برشلونة يرد على ميسي بعد تهنئته سيدات الفريق (صورة)

قام الحساب الرسمي لنادي برشلونة بالرد على الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق السابق، ونجم إنتر ميامي الحالي، بعد تهنئته سيدات البارسا، إثر حصدهن لقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج فريق سيدات برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ليون (2-0)، مساء السبت، على ستاد سان ماميس، في المباراة النهائية للبطولة.

وعقب المباراة، قدم ميسي، التهئنة إلى سيدات البلوغرانا، من خلال حسابه على إنستغرام، حيث نشر صورة للفريق، وكتب "مبروك أيتها البطلات".