رد فعل ميسي بعد تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا للسيدات (صورة)
وجه ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، رسالة رائعة لناديه السابق برشلونة الإسباني.
وتوج برشلونة مساء اليوم السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد تغلبه على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-0 على ملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية بالدور النهائي.
وأحرز ثنائية برشلونة أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس في الدقيقتين 63 و90+2.
ونجح برشلونة في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد الموسم السابق الذي شهد تتويجه بالبطولة على حساب فولفسبورغ الألماني.
وحرص ميسي على تهنئة فريقه الأسبق برشلونة بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام صورة للاعبات البارسا مهنئًا باللقب.
ويلعب ميسي حاليًا مع إنتر ميامي الأمريكي بعد تجربة مع باريس سان جيرمان الفرنسي عقب رحيله عن برشلونة الإسباني بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات.
وتوج برشلونة بلقب البطولة في المرة الأولى عام 2021 قبل أن يحسم لقبي الموسم الماضي والحالي.
ويتصدر ليون قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في عام 2022 قبل أن يستحوذ برشلونة على اللقب.