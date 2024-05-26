رد فعل ميسي بعد تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا للسيدات (صورة)

وجه ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، رسالة رائعة لناديه السابق برشلونة الإسباني.

وتوج برشلونة مساء اليوم السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بعد تغلبه على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-0 على ملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو الإسبانية بالدور النهائي.

وأحرز ثنائية برشلونة أيتانا بونماتي وأليكسيا بوتياس في الدقيقتين 63 و90+2.

ونجح برشلونة في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد الموسم السابق الذي شهد تتويجه بالبطولة على حساب فولفسبورغ الألماني.