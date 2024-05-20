القادسية يعرض على مورينيو منصبا جديدا في النادي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي القادسية يستهدف التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما الإيطالي، ولكن في منصب جديد بعيدا عن مقعده المفضل كمدرب.

ويحظى المدرب البرتغالي باهتمام كبير من جانب أندية أوروبية، خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه، بعد أن تمت إقالته من تدريب روما الإيطالي، خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وذكرت تقارير تركية، أخيرا، عن دخول نادي بشكتاش في مفاوضات مع مورينيو لتدريب الفريق، وأن الأخير أعطى موافقته على العرض المقدم.

اسم مورينيو ارتبط أيضا بعدد من الأندية الأوروبية، خلال الوقت الحالي، في ظل بحث بايرن ميون، ويوفنتوس، وتشيلسي، وبرشلونة عن مدرب جديد؛ إذ من المرجح أيضًا عودته إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى.

ولكن الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، أشار إلى أن نادي القادسية قدم بالفعل عرضا لمورينيو، لكن ليس في منصب المدير الفني.