القادسية يعرض على مورينيو منصبا جديدا في النادي
كشفت تقارير صحفية، أن نادي القادسية يستهدف التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما الإيطالي، ولكن في منصب جديد بعيدا عن مقعده المفضل كمدرب.
ويحظى المدرب البرتغالي باهتمام كبير من جانب أندية أوروبية، خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه، بعد أن تمت إقالته من تدريب روما الإيطالي، خلال الموسم الحالي 2023-2024.
وذكرت تقارير تركية، أخيرا، عن دخول نادي بشكتاش في مفاوضات مع مورينيو لتدريب الفريق، وأن الأخير أعطى موافقته على العرض المقدم.
اسم مورينيو ارتبط أيضا بعدد من الأندية الأوروبية، خلال الوقت الحالي، في ظل بحث بايرن ميون، ويوفنتوس، وتشيلسي، وبرشلونة عن مدرب جديد؛ إذ من المرجح أيضًا عودته إلى أحد الدوريات الخمسة الكبرى.
ولكن الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونغاري، أشار إلى أن نادي القادسية قدم بالفعل عرضا لمورينيو، لكن ليس في منصب المدير الفني.
وأوضح لونغاري عبر حسابه في منصة "إكس"، أن القادسية عرض على مورينيو تولي منصب "المدير التقني للنادي".
وكان القادسية ضمن الصعود لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، بعدما قدم موسماً ممتازاً، وتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى السعودي.
وتم ربط اسم مورينيو سابقاً بتدريب عدة أندية سعودية ومن بينها الشباب، وعلى الرغم من أنه رفض العروض السابقة، فقد اعترف بأنه منفتح على القدوم للسعودية في حال وجد المشروع المناسب.
وانتقلت ملكية نادي القادسية الذي تأسس 1967 إلى شركة أرامكو، في يونيو الماضي، في أعقاب إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، ووضعت إدارة النادي الصعود من دوري الدرجة الأولى هدفا لها، حيث استقطبت عددا من اللاعبين في مقدمتهم الإسباني ألفارو غونزاليس من النصر، والبيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني فييتو من الهلال، ونواف العابد، وإبراهيم محنشي، وتركي العمار.
يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية المقبل بالدوري السعودي ستشهد صفقات قوية في ظل تقليص قوائم الأندية إلى 25 لاعباً، وزيادة عدد اللاعبين الأجانب.