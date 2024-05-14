أولى المفاجآت.. القادسية ينقض على نجم النصر السعودي

كشف تقرير سعودي أن نادي القادسية الصاعد حديثا لدوري المحترفين السعودي قريب من التوقيع على أولى صفقاته استعدادا للموسم الجديد 2024 ـ 2025.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي قد يكون أول اللاعبين الوافدين على بطل دوري الدرجة الأولى الذي ضمن الارتقاء لدوري روشن منذ الجولة 31 بعد التعادل مع أحد (2 ـ 2).

وبحسب المصدر نفسه، أبدى مسؤولو فريق القادسية رغبة جادة في التعاقد مع قائد منتخب السنغال ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح فريق القادسية في العودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد تتويجه بلقب المسابقة وذلك قبل جولتين على نهاية البطولة لموسم 2023/2024، إذ يحتل المركز الأول برصيد 67 نقطة متقدما بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه وذلك عقب فوزه الإثنين على نادي النجمة (4 ـ 2) في الجولة 32.