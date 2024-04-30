إسبانيا تعيّن فيسنتي ديل بوسكي مشرفًا على اتحاد كرة القدم

أكدت بيلار أليغريا وزيرة الرياضة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عيَّنت فيسنتي ديل بوسكي المدرب السابق للمنتخب الإسباني وريال مدريد، رئيسًا للجنة الجديدة التي ستشرف على تسيير دواليب اتحاد كرة القدم حتى إجراء انتخابات جديدة.

واختير ديل بوسكي (73 عامًا) الذي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها، وبطولة أوروبا 2012، وحقق مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2002، لرئاسة اللجنة التي شكلتها الحكومة، الأسبوع الماضي، قائلة إن ذلك يأتي بفضل "التزامه تجاه الرياضة ووطنه".

وتورط الاتحاد الإسباني في فضائح عديدة، مؤخرًا، بما في ذلك التحقيق في شبهات فساد واستقالة رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس بعدما طبع قبلة غير مرغوبة على شفاه اللاعبة جيني إيرموسو خلال حفل توزيع ميداليات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في الملعب في سيدني العام الماضي.

وتأمل الحكومة، التي تحرص على التخلص من المشكلات الموجودة في الاتحاد مع استعداد إسبانيا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، أن يمنح تعيين ديل بوسكي اللجنة الخاصة بعض النفوذ وبعض المساحة لتخفيف الضغط.

وقالت إنها "تتوقع أن يتعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا) مع اللجنة" المشرفة على الاتحاد.

وقالت أليغريا للصحفيين: "يمثل ديل بوسكي أفضل ما يمكن أن تقدمه كرة القدم في بلادنا، ليس فقط بسبب نجاحاته الرياضية، إنه مثال واضح للشخص الجيد، يتمتع بجودة إنسانية عظيمة ومثال للنزاهة، ديل بوسكي سيكون وجه كرة القدم الإسبانية وممثلها".