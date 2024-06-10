لاعبون شباب يتوقع تألقهم في يورو 2024
بطولة يورو 2024 فرصة لأكبر النجوم في العالم لإظهار مهاراتهم، ولكن ثمة لاعبا شابا دائما يصنع لنفسه مكانًا على المسرح الكبير.
بالإضافة إلى أسماء النجوم المعتادة، هناك العديد من المواهب الشابة التي تأمل في الحصول على فرصة لإظهار قدراتها على أرض الملعب.
وتحتضن ألمانيا النسخة الـ17 لمنافسات بطولة "يورو 2024"، والتي يشارك فيها 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، على أمل حصد اللقب الأغلى بين المنتخبات الأوروبية.
وتنطلق "يورو 2024" في 14 يونيو 2024، على أن يقام نهائي اليورو في 14 يوليو 2024 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.
ولكن من هم اللاعبون الصاعدون الذين يمكن أن يلمعوا هذا الصيف؟
كول بالمر - إنجلترا (22 عاما)
حقق كول بالمر موسمًا أولًا مذهلًا مع تشيلسي منذ انتقاله من مانشستر سيتي في سبتمبر الماضي.
سجل 22 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 33 مباراة بالدوري، كما أن مستواه الرائع جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما سجل هدفه الأول مع المنتخب الإنجليزي في أول مباراة دولية له ضد البوسنة والهرسك في مباراة ودية استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية 2024 في وقت سابق من هذا الشهر.
لامين يامال - إسبانيا (16 عاما)
يُنظر إلى لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، على نطاق واسع كواحدة من المواهب الشابة الصاعدة في عالم كرة القدم، حيث يحطم جميع أنواع الأرقام القياسية على مستوى النادي والمنتخب الوطني.
خاض يامال أول مباراة له مع برشلونة في سن 15، وأصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، بعمر 16 عامًا و87 يومًا فقط.
كما حطم الرقم القياسي كأصغر لاعب وهداف في تاريخ المنتخب الإسباني - وإذا وصلوا إلى النهائي في بطولة اليورو، فسيحتفل لامين بعيد ميلاده السابع عشر قبل يوم من المباراة النهائية.
آردا غولر - تركيا (19 عاما)
نجم شاب آخر حطم الأرقام القياسية ليصبح أصغر هداف لبلده هو آردا غولر، الذي منحته مهاراته لقب "ميسي التركي".
انتقل غولر إلى ريال مدريد العام الماضي بعد أن تغلب على اهتمام أندية تشمل آرسنال وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.
يتمتع غولر بالمرونة الكافية للعب في العديد من الأدوار الهجومية، وقد تجعل مهاراته في التحكم بالكرة والمراوغة منه لاعبًا مميزًا هذا الصيف.
تشافي سيمونز - هولندا (21 عاما)
على الرغم من أن تشافي يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، إلا أن النجم الهولندي الصاعد لعب بالفعل مع أندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، حيث قضى تسع سنوات في أكاديمية لا ماسيا للشباب الشهيرة.
وخلال فترة وجوده هناك، أصبح أحد أفضل اللاعبين الشباب في النادي الإسباني، ومن السهل معرفة السبب بفضل مهاراته ومرونته، حيث يلعب كلاعب خط وسط مهاجم وجناح أيسر وأيمن.
مثل تشافي هولندا على مستوى الشباب، وسجل أهدافًا لهم، لكنه لم يجد طريقه إلى الشباك بعد مع المنتخب الأول، هل ستكون يورو 2024 نقطة تحول في مسيرته الدولية؟.
فلوريان فيرتز - ألمانيا (21 عاما)
في مايو، أصبح باير ليفركوزن أول فريق ألماني يظل بلا هزيمة طوال موسم كامل في الدوري الألماني - وكان فلوريان فيرتس أحد اللاعبين الرئيسين في تشكيلتهم.
لقد سجل 18 هدفًا وصنع 19 هدفًا في 47 مباراة هذا الموسم، ليساعد فريقه على الوصول إلى القمة، وتشير الشائعات إلى أن ريال مدريد يراقب اللاعب الشاب عن كثب.
فلوريان لاعب وسط مهاجم رائع يمكنه أيضًا اللعب كجناح أيمن، ويبدو أن الموهبة الكروية موجودة في عائلة فلوريان الكبيرة؛ إذ لديه تسعة أشقاء وشقيقات، وأخته الكبرى جوليان هي أيضًا لاعبة محترفة.
وارين زائير إيمري - فرنسا (18 عاما)
صانع تاريخ آخر هو زائير إيمري، الذي أصبح أصغر لاعب في المنتخب الفرنسي منذ أكثر من قرن يلعب ويسجل هدفاً لمنتخب بلاده.
في أغسطس 2022، ظهر للمرة الأولى مع نادي باريس سان جيرمان، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي، وقام أخيرًا بتمديد عقده مع النادي لمدة 5 سنوات قادمة.
وارين لاعب قوي وسريع في التعامل مع الكرة، وقد ولد في باريس وترعرع على بعد بضعة أميال فقط من مواطنه كيليان مبابي، ويبدو أن هذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا لديه الكثير من القواسم المشتركة مع النجم المنتقل حديثا لريال مدريد.
جيريمي دوكو - بلجيكا (22 عاما)
ليس من السهل ترك بصمتك عندما توقع لنادٍ كبير مثل مانشستر سيتي، ولكن جيريمي دوكو كان يحول الأنظار إليه بالتأكيد منذ انتقاله إلى إنجلترا العام الماضي مقابل 55.4 مليون جنيه إسترليني.
لقد ساعدت سرعته وقوته وقدرته الفنية السيتي على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى هذا الموسم.
وهو ليس غريبًا عن منتخب بلاده؛ إذ لعب مع بلجيكا في جميع الفئات العمرية منذ منتخب تحت 15 عامًا، وانضم إلى المنتخب الأول في عام 2020.