لاعبون شباب يتوقع تألقهم في يورو 2024

بطولة يورو 2024 فرصة لأكبر النجوم في العالم لإظهار مهاراتهم، ولكن ثمة لاعبا شابا دائما يصنع لنفسه مكانًا على المسرح الكبير.

بالإضافة إلى أسماء النجوم المعتادة، هناك العديد من المواهب الشابة التي تأمل في الحصول على فرصة لإظهار قدراتها على أرض الملعب.

وتحتضن ألمانيا النسخة الـ17 لمنافسات بطولة "يورو 2024"، والتي يشارك فيها 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، على أمل حصد اللقب الأغلى بين المنتخبات الأوروبية.

وتنطلق "يورو 2024" في 14 يونيو 2024، على أن يقام نهائي اليورو في 14 يوليو 2024 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.