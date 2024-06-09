الذكاء الاصطناعي يكشف عن "الحصان الأسود" لبطولة "يورو 2024"

بما أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت موضة العصر الحالية بتدخلها في كل جوانب الحياة، فقد لجأ إليها عشاق عالم كرة القدم، خاصة الذكاء الاصطناعي من OpenAI الذي قدم توقعاته لمن سيكون "الحصان الأسود" لبطولة يورو 2024، التي تنطلق بعد أيام في ألمانيا.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة البطولة الأعرق في القارة العجوز، حينما تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا يورو 2024 هذا العام في الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل.

وتنطلق الأسبوع المقبل يورو 2024 مع المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وإسكتلندا.

ووفقا لما رصده الذكاء الاصطناعي، يُعد منتخب المجر بقيادة المدرب ماركو روسي بمثابة "الحصان الأسود" لبطولة يورو 2024، إذ حقق المنتخب سلسلة انتصارات رائعة في تصفيات البطولة، وحصل على إجمالي 18 نقطة.