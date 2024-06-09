الذكاء الاصطناعي يكشف عن "الحصان الأسود" لبطولة "يورو 2024"
بما أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت موضة العصر الحالية بتدخلها في كل جوانب الحياة، فقد لجأ إليها عشاق عالم كرة القدم، خاصة الذكاء الاصطناعي من OpenAI الذي قدم توقعاته لمن سيكون "الحصان الأسود" لبطولة يورو 2024، التي تنطلق بعد أيام في ألمانيا.
وينتظر عشاق الساحرة المستديرة البطولة الأعرق في القارة العجوز، حينما تستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا يورو 2024 هذا العام في الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل.
وتنطلق الأسبوع المقبل يورو 2024 مع المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وإسكتلندا.
ووفقا لما رصده الذكاء الاصطناعي، يُعد منتخب المجر بقيادة المدرب ماركو روسي بمثابة "الحصان الأسود" لبطولة يورو 2024، إذ حقق المنتخب سلسلة انتصارات رائعة في تصفيات البطولة، وحصل على إجمالي 18 نقطة.
ويشارك منتخب المجر في المجموعة التي تضم سويسرا، وإسكتلندا، وألمانيا.
وتستند تنبؤات الذكاء الاصطناعي إلى الخوارزميات والبيانات التاريخية، بما في ذلك أداء الفريق وإحصاءات اللاعبين وعوامل قابلة للقياس الكمي، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون دقيقة بشكل مذهل، لا يمكن أن تحسب الطبيعة غير المتوقعة للرياضة، مثل ظروف يوم المباراة وإصابات اللاعبين والعوامل النفسية، وبالتالي، في حين أن الذكاء الاصطناعي يوفر توقعات مستقبلية، لا يمكن أبداً ضمان نتيجة الأحداث الرياضية.
وستشمل التحديات الرئيسة للمجر التغلب على الفرق الأقوى ذات التاريخ الحافل بالنجاح في البطولة، وإدارة الضغوط الجسدية والنفسية للمنافسة عالية المستوى، والتعامل مع التوقعات التي تأتي مع كونها "الحصان الأسود".
وتعد بطولة يورو 2024 الحدث الأكبر قارياً بالنسبة لعشاق الكرة الأوروبية، لما تحمله من نجوم يشاركون في أمم أوروبا من خلال المنتخبات الوطنية، بعيدًا عن الإثارة والمتعة التي تحملها كل نسخة من البطولة.