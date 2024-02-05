لقطة طريفة بين شيكابالا وحسين لبيب في مؤتمر صفقات الزمالك الجديدة (فيديو)
شهد مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة لنادي الزمالك لقطة طريفة بين حسين لبيب رئيس النادي، وشيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم.
وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لجميع الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، بحضور رموز النادي في الألعاب كافة، بالإضافة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.
وفي ختام المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، حرص لبيب على توجيه الشكر لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد حضوره المؤتمر ودعم زملائه، مؤكدًا أن اللاعبين القدامى هم الأساس.
وقال لبيب: "الأصل بتاعنا واحد، هؤلاء لاعبينا ورجالنا، واللي مش عاجبه أهلًا وسهلًا".
وأعلن الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقداته خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ووصل الزمالك إلى 10 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد المخضرم عبدالله السعيد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر ماهر والفلسطيني ياسر حمد وسيف فاروق جعفر والأوغندي ترافيس موتيابا، مع أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي السابق، وزياد كمال لاعب إنبي، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش.
وأعلن الزمالك، يوم الجمعة الماضي، تعاقده أيضا مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز لمدة موسم ونصف الموسم.
ويحتل الزمالك المركز 12 في ترتيب الدوري المحلي، برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، بفارق ثماني نقاط عن زد المتصدر، الذي خاض عشر مباريات.