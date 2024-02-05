لقطة طريفة بين شيكابالا وحسين لبيب في مؤتمر صفقات الزمالك الجديدة (فيديو)

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لجميع الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، بحضور رموز النادي في الألعاب كافة، بالإضافة إلى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم.

وفي ختام المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، حرص لبيب على توجيه الشكر لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد حضوره المؤتمر ودعم زملائه، مؤكدًا أن اللاعبين القدامى هم الأساس.

وقال لبيب: "الأصل بتاعنا واحد، هؤلاء لاعبينا ورجالنا، واللي مش عاجبه أهلًا وسهلًا".