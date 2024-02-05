سر بيع الزمالك لأسامة فيصل

وقال نصار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأحد، إن ناديه اتفق مع مسؤولي الزمالك على تحويل عقد إعارة أسامة فيصل إلى بيع نهائي، عقب الاتفاق على التفاصيل المالية، دون الإفصاح عنها.

وتواصلت "إرم نيوز" مع مصدر داخل نادي الزمالك للاستفسار حول القيمة المالية وسبب بيع اللاعب رغم احتياج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمهاجم.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب فوجئ بعدم تجديد الإدارة السابقة لعقد أسامة فيصل عند إعارته، وبالتالي سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم.

وأضاف: "اللاعب رفض التوقيع على عقد جديد ما اضطر مجلس الإدارة لبيع الـ6 أشهر المتبقية في عقده.

وأوضح: "نجحنا في الحصول على 14 مليون جنيه جراء بيع الـ6 أشهر المتبقية في عقد فيصل صاحب الـ23 عامًا؛ وهو ما يجعلنا نقوم بسداد دفعة جديدة من مستحقات لاعبي فرق الرياضات المختلفة".