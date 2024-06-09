ليست للرجال فقط.. نساء في ظل يورو 2024
تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد أيام قليلة ويظن البعض أنها مقصورة على الرجال بسبب خوض مبارياتها عن طريق فرق مكونة من ذكور فقط.
ولكن في الواقع فالبطولة تحمل في طياتها كثيرًا من أسماء السيدات اللاتي يمكنهن بسهولة التأثير في مسارها، دعونا نستعرض أبرز تلك الأسماء في التقرير التالي:
زيليا شفاتس "طبيبة ألمانيا"
في مارس من العام الماضي أعلن الاتحاد الألماني انتهاء مسيرة الطبيب تيم ماير، الذي استمر مع الفريق الأول 21 عامًا، لصالح زيليا شفاتس صاحبة الـ48 سنة.
شفاتس هي الأنثى الوحيدة في المنتخب الألماني الذي سيخوض البطولة على أرضه، من بين الإداريين والأطباء كلهم، وتعد تلك هي أول وظيفة لها داخل أي منتخب أو فريق كرة قدم.
سلفيا دورشنيروفا "إدارية إسبانيا"
دورشنيروفا صاحبة الخبرة التي تجاوزت الـ20 سنة مع المنتخب الإسباني وتواجدت في ست كؤوس عالم أكثر من أي لاعب كرة قدم في التاريخ هي مسؤولة تنفيذية في المنتخب الإسباني منذ العام 2002 وفي كل مرة يُبدّل فيها أي لاعب تراها تظهر خلفه وتتعامل مع الحكم الرابع بشكل مباشر.
سلفيا تعمل مع الاتحاد الإسباني منذ 1982 وكانت ضمن اللجنة المنظمة لكأس العالم الذي أقيم في بلادها.
كاتي سورنسين "محللة إنجلترا"
كانت صاحبة الـ28 سنة محللة فيديو في صفوف مانشستر سيتي تحت 18 سنة في الفترة بين 2019 و2021، ولكن سرعان ما لفتت أنظار غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، وأراد الاستفادة من إمكاناتها.
كاتي تعمل حاليًا محللة أداء للمنتخب الإنجليزي، وتتابع تفاصيل الخصوم كافة وتحللها وتعطي النتائج الأخيرة للمدرب ساوثغيت.
فيكتوريا كامبل "طبيبة إسكتلندا"
الطبيبة الشابة التي عملت في كثير من المناصب الرياضية مميزة للغاية فيما تقوم به، وإلا لما كان الاتحاد الإسكتلندي قد وافق على أن تتولى أعمال أخرى في أندية مختلفة بالتوازي مع عملها رفقة المنتخب الإسكتلندي الأول.
كامبل في المنتخب الإسكتلندي منذ العام 2017 وليست بغريبة عن بطولات اليورو، كما عملت أيضًا رفقة منتخب السيدات لمدة نحو تسعة أشهر.
إيفا أوليفاري "مديرة منتخب كرواتيا
المنتخب الكرواتي لديه مديرة تعمل معهم منذ العام 1992 أي تتواجد في الفريق منذ نحو 32 سنة، أي أنها عندما عُيّنت كان مودريتش لا يزال مجرد طفل.
أوليفاري كانت شاهدة على بعض أعظم لحظات كرواتيا الكروية في آخر كأسين عالم وها هي ستظهر معهم من جديد في يورو 2024.
فايزة العامري "والدة كيليان مبابي"
والدة النجم الفرنسي المحبوب كيليان مبابي ربما تورطت في النسخة الأخيرة من تلك البطولة في مشاجرة مع والدة أدريان رابيو.
المشاجرة دخل فيها بول بوغبا وعائلته أيضًا كطرف ثالث، إذ فتحت والدة رابيو النيران على الثنائي بوغبا ومبابي وهاجمت تخاذلهما بعدما خسر الفريق من سويسرا وغادر نسخة 2021 من نقطة الجزاء، فما كان من فايزة العامري سوى الرد.
فايزة هي الوحيدة المستمرة في تلك النسخة من البطولة بعد إيقاف بوغبا وخروج رابيو من حسابات التشكيلة الأساسية للديوك في الآونة الأخيرة.
صديقات اللاعبين
لا شك أن صديقات وزوجات اللاعبين هن دائمًا محط الأنظار في بطولات كرة القدم الكبرى، وكأس الأمم الأوروبية ليست استثناء هنا.
من أبرز الزوجات اللاتي من المنتظر أن تلفت الأنظار جورجينا رودريغيز، صديقة كريستيانو رونالدو، وآنَّا ليفاندوفسكا زوجة روبرت ليفاندوفسكي، التي درست التربية البدنية وعملت في الرياضة لمدة.
بالتأكيد بجوار الصديقة السابقة لكيفين دي بروين، التي واعدت تيبو كورتوا، ولكن لحسن الحظ استُبعِد حارس ريال مدريد من البطولة.