ليست للرجال فقط.. نساء في ظل يورو 2024

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد أيام قليلة ويظن البعض أنها مقصورة على الرجال بسبب خوض مبارياتها عن طريق فرق مكونة من ذكور فقط.

ولكن في الواقع فالبطولة تحمل في طياتها كثيرًا من أسماء السيدات اللاتي يمكنهن بسهولة التأثير في مسارها، دعونا نستعرض أبرز تلك الأسماء في التقرير التالي:

زيليا شفاتس "طبيبة ألمانيا"

في مارس من العام الماضي أعلن الاتحاد الألماني انتهاء مسيرة الطبيب تيم ماير، الذي استمر مع الفريق الأول 21 عامًا، لصالح زيليا شفاتس صاحبة الـ48 سنة.

شفاتس هي الأنثى الوحيدة في المنتخب الألماني الذي سيخوض البطولة على أرضه، من بين الإداريين والأطباء كلهم، وتعد تلك هي أول وظيفة لها داخل أي منتخب أو فريق كرة قدم.