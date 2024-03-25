أكبر ملعب في العالم.. المغرب يعمل على استضافة نهائي كأس العالم 2030

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن المغرب يخطط لعمل أكبر ملعب في العالم ويتسع لـ115 ألف متفرج بهدف استضافة نهائي كأس العالم 2030.

وأوضحت الصحيفة أن المغرب عيّن المصممين الذين صمَّموا ملعب توتنهام الحديث لتصميم ملعب مذهل لكأس العالم 2030.

ومن المتوقع أن يؤدي المشروع، الذي يطلق عليه اسم "الملعب الكبير بالدار البيضاء"، إلى أكبر ملعب في كرة القدم العالمية بسعة مذهلة تصل إلى 115 ألف متفرج.

ويستضيف المغرب مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، ومن المتوقع أن يضغط المغرب على الفيفا بشأن مكان استضافة المباراة النهائية.

ويتنافس ملعب سانتياغو برنابيو وملعب نو كامب أيضًا على استضافة المباراة النهائية، حيث تم تجديد الأول مؤخرًا ويتم إعادة بناء الأخير حاليًا.