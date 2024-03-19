الكشف عن شعار كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال (صورة)
كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، الشعار الرسمي للمسابقة التي ستدور في تنظيم ثلاثي مشترك بين المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.
ويحمل شعار المسابقة اسم "يلا فايموس" (YALLA VAMOS) ويظهر فيه الرقم 30، السنة التي ستُجرى خلالها المسابقة، فضلاً عن رسم لكرة قدم بالألوان: الأبيض، والأحمر، والأخضر، والأصفر، وهي الألوان التي تحملها أعلام المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، فضلاً عن اللون الأسود.
وتم الكشف عن الشعار الرسمي للمونديال في حفل أقيم في لشبونة عاصمة البرتغال، الثلاثاء، وذلك بحضور رؤساء الاتحادات الكروية الخاصة بالبلدان المستضيفة، وهي: المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.
وتم في أعقاب الكشف عن الشعار الإعلان عن تعيين كل من المغربي نور الدين النيبت قائد أسود الأطلس السابق، وأندريس إنييستا بطل العالم مع إسبانيا 2010، وكريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية، سفراء لكأس العالم 2030.
يذكر أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي، تم اختيار ملف ترشح المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، رسميًا لاحتضان النسخة 24 من كأس العالم عام 2030، فيما ستحتضن الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، النسخة المقبلة لعام 2026.