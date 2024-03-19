الكشف عن شعار كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال (صورة)

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، الشعار الرسمي للمسابقة التي ستدور في تنظيم ثلاثي مشترك بين المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.

ويحمل شعار المسابقة اسم "يلا فايموس" (YALLA VAMOS) ويظهر فيه الرقم 30، السنة التي ستُجرى خلالها المسابقة، فضلاً عن رسم لكرة قدم بالألوان: الأبيض، والأحمر، والأخضر، والأصفر، وهي الألوان التي تحملها أعلام المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، فضلاً عن اللون الأسود.