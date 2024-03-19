رؤساء اتحادات كرة القدم في البرتغال والمغرب وإسبانيا
رؤساء اتحادات كرة القدم في البرتغال والمغرب وإسبانيامتداولة

الكشف عن شعار كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال (صورة)

احتضنت العاصمة البرتغالية لشبونة مراسم الكشف عن شعار مونديال 2030

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، الشعار الرسمي للمسابقة التي ستدور في تنظيم ثلاثي مشترك بين المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.

ويحمل شعار المسابقة اسم "يلا فايموس" (YALLA VAMOS) ويظهر فيه الرقم 30، السنة التي ستُجرى خلالها المسابقة، فضلاً عن رسم لكرة قدم بالألوان: الأبيض، والأحمر، والأخضر، والأصفر، وهي الألوان التي تحملها أعلام المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، فضلاً عن اللون الأسود.

وتم الكشف عن الشعار الرسمي للمونديال في حفل أقيم في لشبونة عاصمة البرتغال، الثلاثاء، وذلك بحضور رؤساء الاتحادات الكروية الخاصة بالبلدان المستضيفة، وهي: المغرب، وإسبانيا، والبرتغال.

وتم في أعقاب الكشف عن الشعار الإعلان عن تعيين كل من المغربي نور الدين النيبت قائد أسود الأطلس السابق، وأندريس إنييستا بطل العالم مع إسبانيا 2010، وكريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية، سفراء لكأس العالم 2030.

شعار مونديال 2030
شعار مونديال 2030متداولة

يذكر أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي، تم اختيار ملف ترشح المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، رسميًا لاحتضان النسخة 24 من كأس العالم عام 2030، فيما ستحتضن الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، النسخة المقبلة لعام 2026.

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