"رولان غاروس".. ميدفيديف يتأهل للدور الثالث بعد انسحاب منافسه
تأهل الروسي دانييل ميدفيديف للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، بعد انسحاب منافسه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش؛ بسبب الإصابة.
وجاء انسحاب اللاعب الصربي المصنف 57 عالميا، بينما كان المنافس الروسي متقدما 6-1، و5-صفر في ملعب سوزان لنجلين.
وفي الدور الثالث سيلتقي ميدفيديف، المصنف الخامس في البطولة، مع التشيكي توماس ماتشاك، أو مع الأرجنتيني ماريانو نافوني.
ولم يسبق لميدفيديف تجاوز دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة المقامة على الملاعب الرملية في مجمع "رولان غاروس"، في العاصمة الفرنسية.