"رولان غاروس".. ميدفيديف يتأهل للدور الثالث بعد انسحاب منافسه

وفي الدور الثالث سيلتقي ميدفيديف، المصنف الخامس في البطولة، مع التشيكي توماس ماتشاك، أو مع الأرجنتيني ماريانو نافوني.

ولم يسبق لميدفيديف تجاوز دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة المقامة على الملاعب الرملية في مجمع "رولان غاروس"، في العاصمة الفرنسية.