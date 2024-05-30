شيانتيك تنجو من فخ أوساكا وسط انتقادات لجمهور فرنسا المفتوحة للتنس
كانت إيغا شيانتيك، حاملة اللقب، على شفا الخروج من الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة لكنها أنقذت نقطة لخسارة المباراة في طريقها للفوز على نعومي أوساكا.
وبعدما أثر هطول الأمطار على جدول المنافسات في الملاعب الخارجية، خاضت اللاعبتان معركة لا تنسى على ملعب فيليب شاترييه حتى وإن آثر مئات من حملة التذاكر العودة إلى منازلهم
وقالت شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022 و2023 بعد فوزها 7-6 و1-6 و7-5: "كانت هذه المباراة محتدمة بالتأكيد.. أكثر حدة بكثير مما كنت أتوقع في مباراة بالدور الثاني. نعومي لعبت بصورة مذهلة وكانت مرتاحة".
وأنقذت شيانتيك نقطة لخسارة المجموعة لتدفع بها إلى شوط فاصل حسمته بسهولة، لكن أوساكا التي تشارك في البطولة لأول مرة منذ 2022 بعد عطلة أمومة قدمت أداء قويا.
وبعدما أمطر منافستها بوابل من ضربات الفوز، فازت اللاعبة البالغ عمره 26 عاما بالمجموعة الثانية وتواصل أداؤها القوي في المجموعة الثالثة إلى أن انهارت تحت الضغط.
وبعدما تقدمت 5-2، خسرت أوساكا خمسة أشواط إذ حلت الأخطاء السهلة محل ضربات الفوز القوية.
وعندما كانت ترسل لحسم المباراة متقدمة في النتيجة 5-3، لعبت أوساكا ضربة أمامية سهلة في الشبكة قبل أن تهدر فرصة للفوز بالمباراة.
وانتفضت شيانتيك وتشبثت بالفرصة التي سنحت لها لتحقق فوزها 14 على التوالي بعدما حسمت لقبي مدريد وروما.
لكن اللاعبة البولندية وجهت رسالة لجماهير فرنسا المفتوحة المتقلبة.
وقالت: "بالنسبة لكم، إنه ترفيه ونحن نجني أموالا طائلة بفضلكم، أحيانا عندما نكون تحت ضغط كبير، يصرخ البعض أثناء التبادلات ويكون من الصعب الحفاظ على التركيز".
وقوبلت عباراتها بتحية وبعض صيحات الاستهجان.
وأضافت: "هذا أمر جدي، نقاتل لنتحسن، هناك الكثير من المال على المحك بالنسبة لنا. يمكنكم دعمنا بين التبادلات ولكن ليس أثناء التبادلات، من فضلكم.
"أعرف أن الجمهور الفرنسي يستهدف اللاعبين الذين لا يحبهم بصيحات الاستهجان، لكن أعرف أنكم تحبونني لذا فلنحافظ على ذلك".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها جمهور رولان غاروس، المعروف بدخول مباريات الظهيرة متأخرا بعد تناول الغذاء وأحيانا ما يضايق اللاعبين، لانتقادات اليوم الأربعاء.
واتهم البلجيكي ديفيد جوفين الجماهير الباريسية بالتحيز و"عدم الاحترام التام" وقال إن مشجعا بصق عليه خلال مباراته الماراثونية في الدور الأول والتي فاز فيها على اللاعب المحلي جيوفاني مبيتشي بيريكار.
وأشار: "الأمر مبالغ فيه جدا، تتحول الأجواء إلى مدرجات كرة قدم، قريبا ستكون هناك قنابل دخان وجمهور متعصب وشجار في المدرجات. بدأ الأمر يصبح سخيفا. بعض الناس هناك لإثارة المشاكل أكثر من خلق أجواء حماسية في الملعب".
وقال منظمو البطولة إن الحكام سيحرصون على اتباع الجماهير للقوانين واحترام اللاعبين.
وقالوا في بيان: "الجمهور متحمس بشكل مذهل، خاصة في الملاعب الخارجية.
"ورغم ذلك، فإنهم بالطبع يجب أن يظهروا الاحترام الكامل لجميع اللاعبين بينما يفعلون ذلك (يستمتعون بالأجواء)".
وكان من المتوقع اكتمال تسع مباريات فقط، يوم الأربعاء، وتأهل كارلوس ألكاراز وستيفانوس تيتيباس وكوكو جوف إلى الدور الثالث.
وفاز يانيك سينر، المصنف الثاني عالميا وبطل أستراليا المفتوحة، بسهولة على الفرنسي المخضرم ريشار جاسكيه البالغ عمره 37 عاما.
وتفوق اللاعب الإيطالي 6-4 و6-2 و6-4 على جاسكيه ليضرب موعدا في الدور الثالث مع ستان فافرينكا الذي سبق له الفوز بالبطولة أو الروسي بافل كوتوف.