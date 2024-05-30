شيانتيك تنجو من فخ أوساكا وسط انتقادات لجمهور فرنسا المفتوحة للتنس

كانت إيغا شيانتيك، حاملة اللقب، على شفا الخروج من الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة لكنها أنقذت نقطة لخسارة المباراة في طريقها للفوز على نعومي أوساكا.

وبعدما أثر هطول الأمطار على جدول المنافسات في الملاعب الخارجية، خاضت اللاعبتان معركة لا تنسى على ملعب فيليب شاترييه حتى وإن آثر مئات من حملة التذاكر العودة إلى منازلهم

وقالت شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022 و2023 بعد فوزها 7-6 و1-6 و7-5: "كانت هذه المباراة محتدمة بالتأكيد.. أكثر حدة بكثير مما كنت أتوقع في مباراة بالدور الثاني. نعومي لعبت بصورة مذهلة وكانت مرتاحة".

وأنقذت شيانتيك نقطة لخسارة المجموعة لتدفع بها إلى شوط فاصل حسمته بسهولة، لكن أوساكا التي تشارك في البطولة لأول مرة منذ 2022 بعد عطلة أمومة قدمت أداء قويا.