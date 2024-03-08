أربعة لاعبين من فريق أرجنتيني متهمون في قضية اعتداء جنسي جماعي

اتهمت امرأة أربعة لاعبين من نادي فيليز سارسفيلد الناشط في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بالاعتداء عليها جنسيًّا في غرفة أحدهم، في مدينة توكومان، وذلك قبل مباراة ناديهم أمام أتلتيكو توكومان.

وأعلن نادي فيليز سارسفيلد إيقاف اللاعبين الأربعة عن النشاط، وهم: حارس المرمى سيباستيان سوسا، والمدافع بريان كوفري، ولاعب الوسط خوسيه إجناسيو فلورنتين، والمهاجم أبييل أوسوريو، وذلك بعد أن رفع المدعي العام في الأرجنتين تحقيقا في الحادثة للوصول إلى ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القضائية بحق اللاعبين المشتبة بهم.

واعترفت المرأة زاعمة الضرر أنها تناولت المشروبات الكحولية مع اللاعبين، ونامت على سرير أحدهم قبل أن تتعرض للاعتداء من قبل اللاعب وثلاثة آخرين.

وتم تقديم بلاغ للشرطة بشأن اعتداء جنسي في توكومان، المدينة التي تقع على بعد 1200 كيلومتر شمال بوينس آيرس، حيث لعب فيليز السبت الماضي مباراة ضد أتلتيكو توكومان.

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن الضحية أخبرت السلطات أنها وافقت على الإقامة مع أحد اللاعبين في غرفة بالفندق، لكنها وجدت ثلاثة رجال آخرين بحسب قولها.

وفيما لم يعلق أي من اللاعبين الأربعة أو ممثلوهم على الحادثة، قال فيليز، الذي توج بلقب الدوري الممتاز في بلاده عشر مرات، وكأس كوبا ليبرتادوريس عام 1994، إنه على استعداد "لتقديم أي معلومات وتفاصيل ذات صلة حتى يتمكن من المساعدة في التحقيق".