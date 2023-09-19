كلوب: ليفربول سيتعامل بكل الاحترام مع بطولة الدوري الأوروبي

وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017.

وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.

وقال كلوب لشبكة (تي.إن.تي سبورت): "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعا التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب".

وأضاف: "أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة".

وسيبدأ ليفربول مشواره الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي، يوم الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد.