كلوب: ليفربول سيتعامل بكل الاحترام مع بطولة الدوري الأوروبي
قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه سيتعامل مع الدوري الأوروبي "بشكل مناسب"، وأكد أنه يملك من البدائل ما يجعله يستطيع النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولة القارية.
وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017.
وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.
وقال كلوب لشبكة (تي.إن.تي سبورت): "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعا التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب".
وأضاف: "أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة".
وسيبدأ ليفربول مشواره الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي، يوم الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري يوم الأحد.
وأشاد كلوب باللاعبين الشبان الصاعدين من أكاديمية ليفربول ووصفهم بأنهم أصحاب "مستقبل واعد"، لكنه قال إنه لن يستغل الدوري الأوروبي لإظهار مواهب هؤلاء اللاعبين.
وتابع: "لدينا مواهب حقيقية هنا، لكننا لسنا في مرحلة تجارب، أعتقد أننا إذا لم نتعرض لغيابات عديدة بسبب الإصابات، فإننا نملك ما يكفي من اللاعبين للدخول بتشكيلة قوية في يومي الخميس والأحد، وهذا هو تفكيري".
واستهل ليفربول، الذي تعاقد مع عدة لاعبين لتجديد خط الوسط هذا الصيف، الموسم الجديد بتعادل محبط مع تشيلسي قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز.
ورغم ظهور ليفربول بشكل متواضع في بداية مواجهة وولفرهامبتون واندرارز واستقبال هدف مبكر في الجولة الماضية، يوم السبت، انتفض الفريق في الشوط الثاني وفاز 3-1 ليواصل ملاحقة الصدارة.
ولدى ليفربول 13 نقطة من خمس مباريات ويأتي ثالثا، وبفارق نقطتين خلف غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب العلامة الكاملة.