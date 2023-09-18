3 أسباب تدفع ليفربول لبيع محمد صلاح لنادي الاتحاد في يناير 2024

وفيما يلي 3 أسباب قد تدفع ليفربول لبيع محمد صلاح لنادي الاتحاد في يناير 2024:

1. قيمة الصفقة 200 مليون جنيه إسترليني

قد يتغير تفكير ليفربول بشكل كامل بحلول يناير المقبل، فالحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 231 مليون يورو) مقابل لاعب يبلغ من العمر 31 عاما قد يمثل إغراء كبيرا لإدارة الريدز.

وسيكون من الصعب جدًا على ليفربول مقاومة مثل هذا العرض مقابل محمد صلاح الذي ينتهي عقده في يونيو 2025.

ويمكن لليفربول بيع صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، وشراء لاعبين مميزين وعمل ثورة في السوق الصيفي المقبل بهذا المبلغ.

وسبق أن حدث أمر مشابه مع ليفربول، ففي يناير 2018، سمح ليفربول لفيليب كوتينيو بالانتقال إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو.

وكانت هذه الأموال أساسا لنجاح ليفربول، وساعدتهم على التعاقد مع فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، ثم التتويج بالألقاب، وأبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.