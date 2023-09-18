ميشيل أنطونيو مهاجم ويستهام: ليفربول "حبس" محمد صلاح ومنعه من الانتقال لنادي الاتحاد

وقال ميشيل أنطونيو في تصريحات لشبكة "BBC": "لم يرفض محمد صلاح الرحيل بأي حال من الأحوال، لقد تم حبسه ووضع الريدز السهم الأحمر عليه: "لن تذهب إلى أي مكان".

وأضاف: "ولم يتوقف عن ذلك على الإطلاق، ولكي نكون منصفين معه، فهو لم يثر ضجة وتركهم يفعلون ما كانوا يفعلون، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدًا للرحيل".

وشدد ميشيل أنطونيو على أن صلاح لم يرِد الانتقال إلى الدوري السعودي لتحقيق مكاسب مالية، بل لأنه حقق كل ما في وسعه في أنفيلد.