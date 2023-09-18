ميشيل أنطونيو مهاجم ويستهام: ليفربول "حبس" محمد صلاح ومنعه من الانتقال لنادي الاتحاد
كشف ميشيل أنطونيو مهاجم ويستهام، أن النجم المصري محمد صلاح كان "مستعدا للرحيل" عن ليفربول وسط سعي نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه في السوق الصيفي.
وحاول نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع صلاح، وتردد أن العميد قدم عرضا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، (نحو 234 مليون يورو)، للتعاقد مع صلاح من ليفربول.
لكن ليفربول ظل صامدًا أمام محاولات نادي الاتحاد، ونجح في الاحتفاظ بخدمات صلاح الذي جدد عقده في 2022 حتى 2025.
وقال ميشيل أنطونيو في تصريحات لشبكة "BBC": "لم يرفض محمد صلاح الرحيل بأي حال من الأحوال، لقد تم حبسه ووضع الريدز السهم الأحمر عليه: "لن تذهب إلى أي مكان".
وأضاف: "ولم يتوقف عن ذلك على الإطلاق، ولكي نكون منصفين معه، فهو لم يثر ضجة وتركهم يفعلون ما كانوا يفعلون، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدًا للرحيل".
وشدد ميشيل أنطونيو على أن صلاح لم يرِد الانتقال إلى الدوري السعودي لتحقيق مكاسب مالية، بل لأنه حقق كل ما في وسعه في أنفيلد.
وأضاف: "ماذا يمكنه أن يفعل أيضًا في ليفربول؟ لقد فعل ذلك، إنها فرصة عظيمة بالنسبة له، إنه رجل مسلم وكان كل شيء يصرخ من أجله، لم يكن هناك أي أمر سلبي لعدم ذهاب الرجل، أفهم أن لديه عقدًا، وقد أوفى به".
وواصل: "أنا أقول لك الآن، رجل مسلم يذهب إلى بلد مسلم، وناد يدفع 215 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول مقابل شاب يبلغ من العمر 31 عامًا، أجد أنه من الجنون تمامًا أنهم لم يقبلوا ذلك".
وختم لاعب ويستهام: "سؤالي لك هو: ما رأيك فيما سيلعبه ليفربول هذا العام؟ حتى لو لم تتمكن من استبدال الرجل، فلنعتبر هذا الموسم ملغيا".