جورجينا رودريغيز وتشيلسي وبايرن ميونخ.. أسرار انفصال كريستيانو رونالدو عن خورخي مينديز

وتسببت هذه المقابلة في رحيل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا عن مانشستر يونايتد وانتقاله المربح بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا إلى نادي النصر السعودي بمساعدة صديقه المقرب ريكي ريغوف.

وكشف تقرير لصحيفة "إل موندو" الإسبانية عن أن رونالدو أصدر إنذارا لمينديز الصيف الماضي، حيث سعى النجم بشدة للابتعاد عن مانشستر يونايتد بعد فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وهدد رونالدو وكيل أعماله ومواطنه مينديز بنقله إلى بايرن أو تشيلسي أو الانفصال فيما بينهما، وقد أعرب مينديز لكريستيانو عن عدم موافقته على العديد من قراراته في السنوات الأخيرة، أولها الرحيل عن ريال مدريد.

وكان مينديز قد عرض رونالدو على العديد من الأندية خلال فترة الانتقالات، وكان بايرن وتشيلسي أكثر الأندية ارتباطًا بانتقال النجم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جاذبيته التجارية.

وكان تود بويلي، مالك نادي تشيلسي الجديد، حريصًا على نقل المهاجم المخضرم إلى ستامفورد بريدج، على الرغم من أنه كان يعتقد أن المدير الفني في ذلك الوقت توماس توخيل كانت لديه تحفظات.

كما اعترف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، بأن النادي ناقش داخليًا احتمال التعاقد مع رونالدو قبل أن يزعم أنه لا "يتناسب مع فلسفتنا".