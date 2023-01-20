تقارير: النصر السعودي يريد عودة ثنائية "رونالدو- مارسيليو" مجددًا

وقالت الصحيفة البرازيلية إن النصر يتابع عن كثب موقف مارسيليو في أولمبياكوس، الذي يوشك أن يرحل عن النادي اليوناني بنهاية عقده في يونيو 2023.

وكانت ذكرت تقارير صحفية سابقة أن رونالدو يرغب في أن يكون صديقه مارسيليو لاعب أوليمبياكوس، الذي لعب معه في ريال زميلا له في النصر.

وانتقل مارسيليو صاحب الـ34 عامًا إلى نادي أوليمبياكوس اليوناني، في سبتمبر الماضي قادمًا من ريال مدريد الذي لعب له في الفترة من 2007 وحتى 2022.

وكان اللاعب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي فلومينينسي الذي لعب له منذ 2002 وحتى 2006.

وحصل مع ريال مدريد على: الدوري الإسباني (6) مرات، كأس السوبر الإسباني (5) مرات، كأس ملك إسبانيا (مرتين)، دوري أبطال أوروبا (5) مرات، كأس السوبر الأوروبي (3) مرات، كأس العالم للأندية (4) مرات.