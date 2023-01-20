تقارير: النصر السعودي يريد عودة ثنائية "رونالدو- مارسيليو" مجددًا
كشفت صحيفة "UOL" البرازيلية عن اهتمام نادي النصر بالبرازيلي مارسيليو زميل رونالدو السابق في ريال مدريد، ولاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني خلال هذه الفترة.
وقالت الصحيفة البرازيلية إن النصر يتابع عن كثب موقف مارسيليو في أولمبياكوس، الذي يوشك أن يرحل عن النادي اليوناني بنهاية عقده في يونيو 2023.
وكانت ذكرت تقارير صحفية سابقة أن رونالدو يرغب في أن يكون صديقه مارسيليو لاعب أوليمبياكوس، الذي لعب معه في ريال زميلا له في النصر.
وانتقل مارسيليو صاحب الـ34 عامًا إلى نادي أوليمبياكوس اليوناني، في سبتمبر الماضي قادمًا من ريال مدريد الذي لعب له في الفترة من 2007 وحتى 2022.
وكان اللاعب البرازيلي الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي فلومينينسي الذي لعب له منذ 2002 وحتى 2006.
وحصل مع ريال مدريد على: الدوري الإسباني (6) مرات، كأس السوبر الإسباني (5) مرات، كأس ملك إسبانيا (مرتين)، دوري أبطال أوروبا (5) مرات، كأس السوبر الأوروبي (3) مرات، كأس العالم للأندية (4) مرات.
وتداولت عدة تقارير الفترة الماضية أنباء عن اهتمام النصر أيضًا بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الموسم.
وتعاقد النصر السعودي رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ بلغ قدره حوالي 200 مليون يورو سنويا خلال الموسم الشتوي الجاري.
ويحتل النصر المركز الثاني، في ترتيب جدول دوري المحترفين روشن السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الأول.
ويواجه النصر نظيره الاتفاق، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.