ميسي ينشر فيديو عناقه مع كريستيانو رونالدو على إنستغرام (شاهد)

نشر ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 في قطر ومهاجم باريس سان جيرمان صورة له وهو يعانق كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الجديد، عبر حساباته الرسمية في "إنستغرام" و"تويتر"، قبل مواجهة جمعت بين فريق موسم الرياض وبطل فرنسا على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحدث هذا العناق في نفق اللاعبين في استاد الملك فهد قبل دخول الفريقين إلى أرض الملعب، حيث ذهب رونالدو وصافح كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قبل أن يعانق منافسه السابق ميسي.