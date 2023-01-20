مبابي يطمئن على إصابة رونالدو ويتبادلان الابتسامات (فيديو)

وسجل رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد هدفين في الشوط الأول في هزيمة فريق موسم الرياض 5-4 أمام باريس سان جيرمان، في مباراة ودية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وجاء الهدف الأول للمهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما من ركلة جزاء احتسبها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم بعد ارتطام رأسه مع الكوستاريكي نافاس خلال الشوط الأول، ليبدو أن وجهه قد بدا عليه بعض الاحمرار.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبابي يحاول أن يطمئن على وجه رونالدو، بينما كان الجاسم واقفا بين اللاعبين وهما يتبادلان الحديث ويبتسمان داخل الملعب.