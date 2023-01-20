مبابي يطمئن على إصابة رونالدو ويتبادلان الابتسامات (فيديو)
أثبت النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عشقه لمثله الأعلى كريستيانو رونالدو عندما ذهب ليطمئن عليه عقب ارتطامه مع كيلور نافاس، خلال مباراة نجوم الهلال والنصر أمام النادي الفرنسي في ختام موسم الرياض اليوم الخميس.
وسجل رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد هدفين في الشوط الأول في هزيمة فريق موسم الرياض 5-4 أمام باريس سان جيرمان، في مباراة ودية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.
وجاء الهدف الأول للمهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما من ركلة جزاء احتسبها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم بعد ارتطام رأسه مع الكوستاريكي نافاس خلال الشوط الأول، ليبدو أن وجهه قد بدا عليه بعض الاحمرار.
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبابي يحاول أن يطمئن على وجه رونالدو، بينما كان الجاسم واقفا بين اللاعبين وهما يتبادلان الحديث ويبتسمان داخل الملعب.
ونفذ رونالدو ركلة الجزاء بنفسه ليدرك التعادل لفريق موسم الرياض 1-1 بعدما افتتح ميسي أهداف سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من البداية.
وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة التي سلمها له المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
وشهدت المباراة المواجهة 37 بين رونالدو ومنافسه السابق ليونيل قائد الأرجنتين عندما كانا يلعبان في ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.
وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر في مفاجأة مدوية خلال يناير/كانون الثاني الجاري في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم في قطر.