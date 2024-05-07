باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. مباراة ترسم موسم مبابي

موسم مميز للغاية

لا شكَّ أن موسم كيليان مبابي حتى الآن مع باريس سان جيرمان يعد ناجحًا للغاية، حتى لو كان النجم الفرنسي المتألق غاب عنه اللمعان في بعض المباريات.

مبابي يملك 53 مساهمة تهديفية حتى الآن مع باريس سان جيرمان في الموسم، في ظرف 45 مباراة في كل البطولات.

النجم الكبير سجل 43 هدفًا وصنع 10 في كل البطولات، ويستطيع تمديد ذلك الرقم إلى ما هو أبعد في المباريات المتبقية من الدوري الفرنسي والكأس ودوري أبطال أوروبا.

الكرة الذهبية قد تكون قريبة

ربما لم يكن كيليان مبابي قريبًا من تحقيق الكرة الذهبية كما هو في الموسم الجاري، فالنجم الفرنسي على الطريق لتحقيق كل البطولات المتاحة له في الموسم الجاري.

وفي كأس الأمم الأوروبية تشير كل المؤشرات إلى أن فرنسا هي المرشح الأول لنيل اللقب، ربما حتى أكثر من إنجلترا بقيادة جود بيلينجهام.

الفوز باليورو مع الثلاثية لن يدع لبيلينجهام ولا فينيسيوس جونيور ولا إرلينج هالاند أي فرصة من أجل تحقيق الكرة الذهبية، ووقتئذ سيكون الفائز بها هو لاعبًا معروفًا للجميع يدعى كيليان مبابي.