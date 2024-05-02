ضربة موجعة لإنريكي.. ركيزة أساسية تغيب عن موقعة الإياب أمام دورتموند

وفاز دورتموند بهدف لاعبه فيكلاس فولكروغ في الدقيقة الـ35 من المباراة، محققًا أسبقية في النصف الأول من الطريق نحو بلوغ نهائي ملعب ويمبلي يوم الـ1 من يونيو المقبل.

وفضلًا عن الهزيمة، سيخسر باريس سان جيرمان خدمات إحدى ركائزه الأساسية، المدافع لوكاس هيرنانديز الذي تعرَّض لإصابة على مستوى الركبة اليسرى؛ ما أجبره على الخروج في الدقيقة الـ42 تاركًا مكانه للبديل البرازيلي لوكاس بيرالدو.

وقالت "ليكيب" إن لوكاس هيرنانديز لن يشارك في مباراة الثلاثاء المقبل أمام دورتموند، كما إنه سيخضع لكشف بالرنين المغناطيسي اليوم الخميس للتأكد من طبيعة إصابته، وذلك في ضوء احتمالات حول غيابه حتى نهاية الموسم وبالتالي عدم المشاركة مع منتخب فرنسا في "يورو 2024" (14 يونيوـ 14 يوليو).