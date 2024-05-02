ضربة موجعة لإنريكي.. ركيزة أساسية تغيب عن موقعة الإياب أمام دورتموند
تلقى الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان مفاجأة غير سارة، بعد ساعات من سقوط فريقه في فخ الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون مقابل.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، لن يكون بإمكان لويس إنريكي التعويل على خدمات المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز في موقعة الإياب الحاسمة على ملعب حديقة الأمراء بباريس الثلاثاء المقبل من أجل بلوغ النهائي.
وفاز دورتموند بهدف لاعبه فيكلاس فولكروغ في الدقيقة الـ35 من المباراة، محققًا أسبقية في النصف الأول من الطريق نحو بلوغ نهائي ملعب ويمبلي يوم الـ1 من يونيو المقبل.
وفضلًا عن الهزيمة، سيخسر باريس سان جيرمان خدمات إحدى ركائزه الأساسية، المدافع لوكاس هيرنانديز الذي تعرَّض لإصابة على مستوى الركبة اليسرى؛ ما أجبره على الخروج في الدقيقة الـ42 تاركًا مكانه للبديل البرازيلي لوكاس بيرالدو.
وقالت "ليكيب" إن لوكاس هيرنانديز لن يشارك في مباراة الثلاثاء المقبل أمام دورتموند، كما إنه سيخضع لكشف بالرنين المغناطيسي اليوم الخميس للتأكد من طبيعة إصابته، وذلك في ضوء احتمالات حول غيابه حتى نهاية الموسم وبالتالي عدم المشاركة مع منتخب فرنسا في "يورو 2024" (14 يونيوـ 14 يوليو).
ويخشى اللاعب، الذي توج مع فرنسا بطلًا للعالم 2018، أن تكشف الفحوصات التي يجريها اليوم عن الإصابة بتمزق في الأربطة الصليبية.
وأصيب هيرنانديز في الركبة اليسرى عندما حاول التدخل أمام نيكلاس فولكروغ، وإذا كان غيابه عن مواجهة دورتموند الأسبوع المقبل أمرًا واقِعًا، فإن هناك شكوكًا حول غيابه عن تشكيلة فرنسا في يورو 2024.
وكان المدافع البالغ من العمر 28 عامًا، اضطر إلى مغادرة تشكيلة فرنسا بعد أيام قليلة من بداية مونديال 2022.