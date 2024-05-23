وست هام يعلن هوية مدربه الجديد
أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم الخميس، تعيين غولين لوبيتيغي في منصب المدير الفني خلفًا للمدرب ديفيد مويس.
ويملك لوبتيغي مسيرة تدريبية حافلة قاد خلالها ريال مدريد وإشبيلية في إسبانيا بجانب وولفر هامبتون الإنجليزي وبورتو البرتغالي ومنتخب إسبانيا.
وقاد لوبتيغي فريق إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي كما فاز مع منتخب إسبانيا ببطولتي أمم أوروبا تحت 19 و21 عامًا.
وقال لوبتيغي في بيان رسمي:" طموحي كمدرب أن أكون دائمًا أفضل، وأحقق أهدافًا أكبر وأشجع وأطور اللاعبين والفريق".
وأضاف: "أشعر بسعادة بالغة، أولاً وقبل كل شيء، لأنني قادر على أن أكون جزءًا من مستقبل هذا النادي الكبير".
وتابع:" متحمس لهذا التحدي وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق أفضل مستوى".
ويضم الجهاز الفني الجديد لوست هام كلًّا من بابلو سانز وأوسكار كارو وخوان فيسنتي وأيدو روبيو مساعدين وبورخا دي ألبا المعد البدني وتشافي فاليرو مدرب الحراس.
وأنهى وست هام منافسات الدوري الإنجليزي محتلًّا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة.
وسبق أن قاد لوبتيغي فريق وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي من قبل.