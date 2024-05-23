وست هام يعلن هوية مدربه الجديد

وقال لوبتيغي في بيان رسمي:" طموحي كمدرب أن أكون دائمًا أفضل، وأحقق أهدافًا أكبر وأشجع وأطور اللاعبين والفريق".

وأضاف: "أشعر بسعادة بالغة، أولاً وقبل كل شيء، لأنني قادر على أن أكون جزءًا من مستقبل هذا النادي الكبير".

وتابع:" متحمس لهذا التحدي وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على تحقيق أفضل مستوى".