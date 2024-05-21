شادي رياض على أعتاب الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب شادي رياض، نجم ريال بيتيس ومنتخب المغرب، من الانتقال لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن النادي اللندني قام بإرسال عرض بقيمة 12 مليون يورو، إلى جانب مليونين كحوافز إضافية، لإقناع بيتيس بالتخلي عن صاحب الـ20 عاما.

وأشار رومانو إلى أن النجم المغربي قد وافق على الانضمام لكريستال بالاس.