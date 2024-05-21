شادي رياض على أعتاب الدوري الإنجليزي
كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب شادي رياض، نجم ريال بيتيس ومنتخب المغرب، من الانتقال لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن النادي اللندني قام بإرسال عرض بقيمة 12 مليون يورو، إلى جانب مليونين كحوافز إضافية، لإقناع بيتيس بالتخلي عن صاحب الـ20 عاما.
وأشار رومانو إلى أن النجم المغربي قد وافق على الانضمام لكريستال بالاس.
وكان شادي رياض قد انتقل إلى بيتيس في بداية الموسم قادما من برشلونة، ويتواجد في تعاقده بند يسمح للنادي الكتالوني بإعادته مقابل 7 ملايين يورو.
وبحسب تقارير إسبانية، فإن البارسا سيحصل على 3 ملايين يورو، قيمة خيار الشراء، إلى جانب 50% من قيمة الصفقة المنتظرة.
صاحب الـ20 عاما سبق له أن لعب مباراة واحدة مع الفريق الأول لبرشلونة كانت في الموسم الماضي ولمدة دقيقة واحدة ضد أوساسونا.
وشارك رياض مع بيتيس في الموسم الحالي في 30 مباراة بجميع البطولات.
وسبق لرياض أن شارك في مباراتين بقميص منتخب المغرب الأول ضد كل من سيراليون، وموريتانيا.