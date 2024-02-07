رسالة جيرونا النارية إلى ريال مدريد "صورة"

يبدو أن نادي جيرونا قرر إشعال مواجهته مع ريال مدريد قبل اللقاء المنتظر بينهما، يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني.

ووضع النادي الكتالوني رسالة من خلال جدارية في قلب ريال مدريد.

وكتب نادي جيرونا على اللافتة التي تحمل صورة احتفال اللاعبين: "عندما لا تكون السيرة الذاتية هي كل شيء".