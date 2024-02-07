رسالة جيرونا النارية إلى ريال مدريد "صورة"
يبدو أن نادي جيرونا قرر إشعال مواجهته مع ريال مدريد قبل اللقاء المنتظر بينهما، يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني.
ووضع النادي الكتالوني رسالة من خلال جدارية في قلب ريال مدريد.
وكتب نادي جيرونا على اللافتة التي تحمل صورة احتفال اللاعبين: "عندما لا تكون السيرة الذاتية هي كل شيء".
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تعليقا على اللافتة: "قبل 3 أيام من المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، جيرونا يوجه رسالة قوية".
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد رفض، اليوم الأربعاء، استئناف جيرونا ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها المدير الفني للفريق ميشيل سانشيز، وذلك من أجل تواجده خلال مباراة ريال مدريد.
كما رفض الاتحاد الإسباني طعن جيرونا بخصوص البطاقة الصفراء التي نالها دالي بليند، والتي ستحرمه من المشاركة في المباراة.
وتلقى المدرب ميشيل البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد في الجولة 23 من الليغا، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، فيما حصل المدافع الهولندي داني بليند على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم، وبذلك فإن الثنائي سوف يغيبان عن موقعة "سانتياغو برنابيو".
ويحتل جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد متصدر جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.