قرارات تحكيمية.. جيرونا يتلقى عدة ضربات قبل مواجهة ريال مدريد

أثارت قرارات الحكم خيل مانزانو الذي أدار مباراة جيرونا ضد ضيفه ريال سوسيداد، يوم السبت، جدلا كبيرا، خاصة التي كانت ضد جيرونا الذي يستعد لملاقاة ريال مدريد في المواجهة المقبلة بالدوري الإسباني.

وتعادل جيرونا سلبيا مع ضيفه ريال سوسيداد، ليهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني ويظل متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف ريال مدريد الذي سيستضيف جاره أتلتيكو مدريد في مباراة قمة، مساء الأحد.