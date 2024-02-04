قرارات تحكيمية.. جيرونا يتلقى عدة ضربات قبل مواجهة ريال مدريد
أثارت قرارات الحكم خيل مانزانو الذي أدار مباراة جيرونا ضد ضيفه ريال سوسيداد، يوم السبت، جدلا كبيرا، خاصة التي كانت ضد جيرونا الذي يستعد لملاقاة ريال مدريد في المواجهة المقبلة بالدوري الإسباني.
وتعادل جيرونا سلبيا مع ضيفه ريال سوسيداد، ليهدر فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني ويظل متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.
ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف ريال مدريد الذي سيستضيف جاره أتلتيكو مدريد في مباراة قمة، مساء الأحد.
وظن جيرونا أنه تقدم بعد 24 دقيقة من البداية، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل ليلغي هدفا بضربة رأس من يانخيل هيريرا بداعي التسلل، كما حرم حكم الفيديو ميكل أويارزابال من تسجيل هدف التقدم لسوسيداد بداعي التسلل أيضا.
وفي الدقيقة 89 تعرض ميشيل مدرب جيرونا، للطرد وبالتالي لن يتواجد على دكة فريقه لقيادته ضد الريال، وقال الحكم في تقريره "غادر المدرب المنطقة الفنية احتجاجًا بشكل متكرر وبحركات ظاهرية على أحد قراراتي".
وبعد نهاية المباراة منح الحكم، بليند لاعب جيرونا بطاقة صفراء بسبب الاحتجاج، وسيغيب أيضا عن مباراة الريال لتراكم البطاقات.
وقال ميشيل في المؤتمر الصحفي بعد التعادل ريال سوسيداد: "لقد طردني الحكم بسبب عمل لم أسيء فيه إلى أحد على الإطلاق، لقد حرموني من قدرتي على مساعدة لاعبي فريقي في البرنابيو".
وسيحل جيرونا ضيفا على ريال مدريد يوم السبت المقبل في مباراة مهمة في صراع الفوز باللقب.