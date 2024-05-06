تشافي يعاقب لاعبي برشلونة بعد الهزيمة أمام جيرونا

وتوج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ36 رسمياً، وذلك بعد خسارة غريمه التقليدي برشلونة في ديربي كاتالونيا على يد جيرونا 4-2 أمس السبت، ضمن الجولة الـ34 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب مونتيليفي البلدي، واصل جيرونا تكريس العقدة لبرشلونة، بعد أن أسقطه في عقر داره في مباراة الدور الأول بينهما في ديسمبر 2023 بنفس النتيجة، ليقتنص منه الوصافة ويعلن الفريق "الملكي"، الذي انتصر على قادش 3-0، رسمياً بطلاً لهذا الموسم للمرة 36 في تاريخه.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي قد خطط لمنح الفريق يومين ونصف من الاحتفال إذا فاز على جيرونا في مونتيليفي، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وأضافت: "أجبرت الهزيمة تشافي على تغيير خططه، وقرر عقاب اللاعبين بتقليص الإجازة إلى يوم واحد فقط".