تشافي يعاقب لاعبي برشلونة بعد الهزيمة أمام جيرونا
قرر تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني، عقاب لاعبيه، عقب الخسارة أمام جيرونا أمس السبت، ما تسبب في إهداء الدوري لريال مدريد، الغريم الأزلي للبارسا.
وتوج ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ36 رسمياً، وذلك بعد خسارة غريمه التقليدي برشلونة في ديربي كاتالونيا على يد جيرونا 4-2 أمس السبت، ضمن الجولة الـ34 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب مونتيليفي البلدي، واصل جيرونا تكريس العقدة لبرشلونة، بعد أن أسقطه في عقر داره في مباراة الدور الأول بينهما في ديسمبر 2023 بنفس النتيجة، ليقتنص منه الوصافة ويعلن الفريق "الملكي"، الذي انتصر على قادش 3-0، رسمياً بطلاً لهذا الموسم للمرة 36 في تاريخه.
ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن تشافي قد خطط لمنح الفريق يومين ونصف من الاحتفال إذا فاز على جيرونا في مونتيليفي، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.
وأضافت: "أجبرت الهزيمة تشافي على تغيير خططه، وقرر عقاب اللاعبين بتقليص الإجازة إلى يوم واحد فقط".
وإذا أنهى برشلونة الموسم بعيدا عن أول مركزين فستكون هذه لطمة قوية إذ يواجه مشكلات مالية متزايدة مرتبطة بالرواتب الضخمة وديون بلغت 1.2 مليار يورو وتكاليف تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو.
ويتنافس بطل الدوري ووصيفه مع بطل الكأس ووصيفه في كأس السوبر الإسبانية في السعودية على أن يحصل الفائز على 6.6 مليون يورو.
وقبل أربع مباريات على النهاية، تعتمد آمال برشلونة في المنافسة في كأس السوبر الإسبانية على تعثر جيرونا.
وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، الذي أعلن مؤخرا استمراره في منصبه لموسم آخر، في مؤتمر صحفي: "أنا حزين ومحبط. شاهدنا وجهي العملة. قضى غياب الفعالية على آمالنا مجددا".
وأضاف: "أنا أول من يشعر بالغضب من هذا الوضع. أتفهم الجماهير. أنا مشجع قبل أن أكون مدربا. أتفهم إحباط الناس".