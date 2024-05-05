سر خسارة برشلونة لكل شيء.. 270 دقيقة تفسر الموسم الصفري

رغم أنه ليس خبرًا جديدًا، لكن ريال مدريد بالفعل حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، ولم يكن من الممكن أن يحدث ذلك بطريقة مناسبة أكثر من ذلك، أن يكون الحسم بأقدام نجوم برشلونة.

ريال مدريد رغم فوزه على قادش بثلاثية نظيفة، فإن تتويجه كان سيتم تأجيله للجولة المقبلة لو أتم برشلونة نصره على جيرونا.

لكن، لأن النادي الكتالوني يمر بواحد من أصعب وأسوأ المواسم كان لا بدَّ أن يُختتم بنفس الطريق التي عانى بها منذ بدايته.