بينهم منافس.. 5 رجال منحوا ريال مدريد لقب الدوري الإسباني
حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بعد الفوز على قادش وخسارة برشلونة أمام جيرونا.
الفوز باللقب كان له عدة أسباب يقف خلفها مجموعة كبيرة من الرجال، لكن هناك خمسة بأعينهم شاركوا في فوز ريال مدريد بالبطولة أكثر من غيرهم، دعونا نستعرضهم فيما يلي:
كارلو أنشيلوتي
المدير الفني للنادي الملكي والذي استطاع في ظل الكثير من الظروف الصعبة التي واجهت الفريق منذ بداية الموسم أن يضع ريال مدريد على الطريق الصحيح.
واجه ريال مدريد الكثير من الإصابات في الموسم الجاري، لكن في النهاية لم تشعر جماهير الملكي بذلك بسبب حسن الإدارة الفنية من المدرب الإيطالي، وإن كان يجب ذكر اسم نجله دافيدي أنشيلوتي بجواره بسبب كل ما قدمه في نفس الفترة من مشورة في الأوقات الصعبة.
جود بيلينغهام
اللاعب الأكثر إسهامًا في النقاط لريال مدريد هذا الموسم بواقع 14 نقطة، يمكن أن نقول على بيلينغهام إنه الصفقة الأفضل هذا الموسم.
النجم الإنجليزي بدأ مع ريال مدريد كما لو كان يعرف أركان "سانتياغو برنابيو" جيدًا ويدرك خبايا الليغا منذ سنوات، وكانت مساهمته المباشرة في الأهداف من أسرار تحقيق اللقب، فلو أزحناه من المعادلة لكان جيرونا هو المتصدر الآن.
فينيسيوس جونيور
النجم البرازيلي أظهر نضوجًا كبيرًا هذا الموسم عن الموسم الذي سبقه، ففينيسيوس الذي كان يفقد أعصابه من أقل شيء أصبح رجلًا عاقلًا يعرف كيف يفيد فريقه.
في الدوري الإسباني فقط سجل فيني 13 هدفًا وصنع ستة في 24 مباراة، وعلى الرغم من غياباته العديدة للإصابات، فقد كان ثاني أكثر المؤثرين خلف جود بيلينغهام.
تيبو كورتوا
صحيح أن كورتوا خاض أول مباراة له في الموسم مع ريال مدريد ضد قادش، وأن تأثيره المباشر على الليغا يعد صفرًا، إلا أنه كان من أهم أسباب تحقيق اللقب.
وكورتوا لاعب مثل جود في ريال مدريد يجعل المنافسة على مركز حراسة المرمى في منتهى الصعوبة، ولذلك عندما أصيب تشبث أندريه لونين وكيبا أريزابالاغا بالفرصة بكل ما لديهما من قوة.
كلاهما يعلم أن أحدهما سيغادر الملكي عند عودة كورتوا، لذلك كانا في أفضل الأحوال غالبية الموسم، وذلك ساهم في خروج ريال مدريد بالعديد من النقاط في ملاعب صعبة للغاية.
تشافي هيرنانديز
أخيرًا سنتحدث عن الخصم الذي كان من أسباب تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني، فتشافي وقع في الكثير من الأخطاء هذا الموسم.
لعل أبرز تلك الأخطاء جاء أمام ريال مدريد ذهابًا وإيابًا وهي التي منحت الملكي 12 نقطة، لكن كان هناك العديد من الأخطاء الأخرى أمام فرق مثل فياريال وخيتافي وقادش وغيرها من تلك التي منحت الملكي أريحية في حسم اللقب مبكرًا.