بينهم منافس.. 5 رجال منحوا ريال مدريد لقب الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بعد الفوز على قادش وخسارة برشلونة أمام جيرونا.

الفوز باللقب كان له عدة أسباب يقف خلفها مجموعة كبيرة من الرجال، لكن هناك خمسة بأعينهم شاركوا في فوز ريال مدريد بالبطولة أكثر من غيرهم، دعونا نستعرضهم فيما يلي:

كارلو أنشيلوتي

المدير الفني للنادي الملكي والذي استطاع في ظل الكثير من الظروف الصعبة التي واجهت الفريق منذ بداية الموسم أن يضع ريال مدريد على الطريق الصحيح.

واجه ريال مدريد الكثير من الإصابات في الموسم الجاري، لكن في النهاية لم تشعر جماهير الملكي بذلك بسبب حسن الإدارة الفنية من المدرب الإيطالي، وإن كان يجب ذكر اسم نجله دافيدي أنشيلوتي بجواره بسبب كل ما قدمه في نفس الفترة من مشورة في الأوقات الصعبة.