أيوب الكعبي يضع قدم أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر على حساب أستون فيلا
وضع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، قدم فريق أولمبياكوس اليوناني في المباراة النهائية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه أستون فيلا الإنجليزي 4 - 2 يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.
ويدين أولمبياكوس بالفضل في الفوز إلى المغربي أيوب الكعبي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و29 و56 (ضربة جزاء)، فيما أضاف زميله سانتياغو هيزي الهدف الرابع في الدقيقة 67.
على الجانب الآخر، سجل أولي واتكينز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، فاز فيورنتينا الإيطالي على ضيفه كلوب بروغ البلجيكي 3 - 2.
وتقام مباريات الإياب للدور قبل النهائي يوم الخميس المقبل.