أيوب الكعبي يضع قدم أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر على حساب أستون فيلا

ويدين أولمبياكوس بالفضل في الفوز إلى المغربي أيوب الكعبي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 16 و29 و56 (ضربة جزاء)، فيما أضاف زميله سانتياغو هيزي الهدف الرابع في الدقيقة 67.

على الجانب الآخر، سجل أولي واتكينز هدفا لأستون فيلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 52.