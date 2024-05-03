المغربي أيوب الكعبي يتوهج أمام أستون فيلا (فيديو)

تألق المغربي أيوب الكعبي في مباراة فريقه أولمبياكوس اليوناني أمام أستون فيلا الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.

وسجل أيوب الكعبي هدفين لأولمبياكوس في الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقتين 17 و29.

وجاء الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وكذلك جاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلاعب بالحارس روبين أولسين.

وعاد أيوب الكعبي وسجل الهدف الثالث له ولأولمبياكوس من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

والمتأهل من مواجهة أستون فيلا وأولمبياكوس سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة فيورنتينا وكلوب بروج.