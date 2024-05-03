المغربي أيوب الكعبي يتوهج أمام أستون فيلا (فيديو)
تألق المغربي أيوب الكعبي في مباراة فريقه أولمبياكوس اليوناني أمام أستون فيلا الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس.
وسجل أيوب الكعبي هدفين لأولمبياكوس في الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقتين 17 و29.
وجاء الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وكذلك جاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلاعب بالحارس روبين أولسين.
وعاد أيوب الكعبي وسجل الهدف الثالث له ولأولمبياكوس من ضربة جزاء في الدقيقة 56.
والمتأهل من مواجهة أستون فيلا وأولمبياكوس سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة فيورنتينا وكلوب بروج.
ووفقا لشبكة "سكواكا" للأرقام والإحصائيات فقد بات أيوب الكعبي أول لاعب يصل إلى 10 أهداف بموسم واحد في المسابقات الأوروبية مع أولمبياكوس.
وسجل الكعبي ثلاثة أهداف في ست مباريات في الدوري الأوروبي قبل أن يتحول أولمبياكوس إلى دوري المؤتمر الأوروبي الذي شهد تسجيله ثمانية أهداف في سبع مباريات حتى الآن.
وهذه النسخة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، حيث فاز روما بأول لقب وفاز ويستهام بلقب نسخة الموسم الماضي.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أيوب الكعبي سجل 30 هدفا في 45 مباراة الموسم الحالي.
وانتقل أيوب الكعبي البالغ من العمر 30 عاما لأولمبياكوس في أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر.
وسجل أيوب الكعبي ثمانية أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي.
وسبق لأيوب الكعبي اللعب لراسينغ الرياضي ونهضة بركان والوداد في المغرب وهيبي شينا فورتون الصيني وهاتاي سبور التركي والسد القطري.