منتخب سوريا يخسر بهدف قاتل أمام كوريا الشمالية

وعلى استاد لاوس الوطني الجديد، سجل كوك تشول هدف منتخب كوريا الشمالية القاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وتجمد رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط بعد هذه الخسارة، محتلًّا وصافة المجموعة الثانية.

فيما ارتفع رصيد كوريا الشمالية إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وينتظر منتخب سوريا مباراة صعبة في الجولة السادسة والأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام اليابان، فيما تلعب كوريا الشمالية ضد ميانمار.