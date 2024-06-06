منتخب سوريا يخسر بهدف قاتل أمام كوريا الشمالية
خسر منتخب سوريا بهدف قاتل أمام كوريا الشمالية، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الخميس، في تصفيات آسيا لكأس العالم، لمباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما اليابان، وميانمار.
وعلى استاد لاوس الوطني الجديد، سجل كوك تشول هدف منتخب كوريا الشمالية القاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وتجمد رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط بعد هذه الخسارة، محتلًّا وصافة المجموعة الثانية.
فيما ارتفع رصيد كوريا الشمالية إلى 6 نقاط في المركز الثالث.
وينتظر منتخب سوريا مباراة صعبة في الجولة السادسة والأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام اليابان، فيما تلعب كوريا الشمالية ضد ميانمار.