رسميًا.. عمر السومة يعود إلى منتخب سوريا
أعلن هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، استدعاء عمر السومة، نجم العربي القطري، للانضمام لقائمة المنتخب لخوض المباراتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية واليابان في 6 و11 من الشهر المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وكان عمر السومة قد تراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليًا.
السومة أعلن قراره باعتزال اللعب دوليًا عقب إعلان هيكتور كوبر مدرب سوريا للقائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 والتي خلت من اسمه، قبل أن يعود للمنتخب اليوم.
وشهدت القائمة غياب أيهم أوسو، لعدم تعافيه من إصابته في الكاحل، ومحمد عثمان، بسبب تدخل جراحي سيجريه في العين، ونوح شمعون، بسبب عدم تعافيه من إصابته السابقة، وعمر خريبين الذي تقدم باعتذار خطي بسبب ظروفه الخاصة.
وكان الاتحاد السوري قد ذكر، مؤخرًا، أن الاتحادين الدولي والآسيوي قرّرا نقل مواجهة كوريا الشمالية "إلى أرض محايدة، حيث ستقام في السادس من شهر حزيران المقبل على الملعب الوطني في عاصمة جمهورية لاوس".
كما تقرر تثبيت موعد مباراة سوريا أمام اليابان، في ملعب إديون بيس وينج بمدينة هيروشيما، ظهر الثلاثاء 11 يونيو.
وضمنت اليابان تأهلها إلى الدور الثالث وكأس آسيا، بعد حصدها 4 انتصارات في المجموعة الثانية، فيما اقتربت سوريا من التأهل، لامتلاكها سبع نقاط من أربع مباريات بفارق 4 عن كوريا الشمالية التي اعتُبرت خاسرة 0-3 أمام اليابان في مباراتها الأخيرة، عندما ألغتها قبل 5 أيام من موعدها دون شرح الأسباب.