رسميًا.. عمر السومة يعود إلى منتخب سوريا

أعلن هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، استدعاء عمر السومة، نجم العربي القطري، للانضمام لقائمة المنتخب لخوض المباراتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية واليابان في 6 و11 من الشهر المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان عمر السومة قد تراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليًا.

السومة أعلن قراره باعتزال اللعب دوليًا عقب إعلان هيكتور كوبر مدرب سوريا للقائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 والتي خلت من اسمه، قبل أن يعود للمنتخب اليوم.