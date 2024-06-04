رياض محرز يصدم اتحاد الكرة الجزائري
رفض رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، دعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لحضور مباراة منتخب بلاده ضد غينيا في 6 يونيو الجاري، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وتأتي هذه الخطوة بعد استبعاد بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، محرز من تشكيلة الفريق للمباراتين ضد غينيا وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ووجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم دعوة لمحرز وإسلام سليماني، إلى جانب نجم ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي الحالي، كريم بنزيما، لحضور المباراة ضد غينيا كضيوف شرف، وكان من المتوقع أن تكون هذه فرصة للاحتفاء بمسيرة محرز وسليماني مع المنتخب، خاصة مع وجود بنزيما، أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.
ووفقا لما ذكره موقع "fennecfootball"، اليوم الثلاثاء، لم يتم الكشف عن سبب رفض محرز وسليماني حضور المباراة؛ مما أثار تساؤلات وتكهنات مختلفة، إذ يرى البعض أن هذا الرفض قد يكون (انتقامًا) من بيتكوفيتش لاستبعادهما من تشكيلة المنتخب، بينما يعتقد آخرون أن هناك أسبابًا شخصية دفعت محرز وسليماني لاتخاذ هذا القرار".
ولم يشارك محرز في أية مباراة مع منتخب الجزائر، منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة.
وكان رياض محرز قد قال أخيرا، عبر حسابه على منصة "إكس": "لم أتلقَ أي اتصالات من المدرب أو اتحاد الكرة، لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين مع الأهلي، حتى أكون جاهزًا لهاتين المواجهتين المهمتين للجزائر في تصفيات كأس العالم 2026، حظ موفق للمنتخب في المباريات المقبلة، كنت أريد أن أكون حاضراً، وأحترم اختيار المدرب ولكني فضّلت توضيح الأمور".