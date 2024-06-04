رياض محرز يصدم اتحاد الكرة الجزائري

رفض رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، دعوة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لحضور مباراة منتخب بلاده ضد غينيا في 6 يونيو الجاري، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الخطوة بعد استبعاد بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري، محرز من تشكيلة الفريق للمباراتين ضد غينيا وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ووجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم دعوة لمحرز وإسلام سليماني، إلى جانب نجم ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي الحالي، كريم بنزيما، لحضور المباراة ضد غينيا كضيوف شرف، وكان من المتوقع أن تكون هذه فرصة للاحتفاء بمسيرة محرز وسليماني مع المنتخب، خاصة مع وجود بنزيما، أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.