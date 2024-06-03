"ضيف شرف".. رياض محرز يتلقى دعوة لحضور مباراة الجزائر ضد غينيا

رياض محرز، نجم الأهلي السعودي تم استبعاده من قائمة منتخب الجزائر لخوض مواجهتي غينيا وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026.

وخلت قائمة منتخب الجزائر من اسم رياض محرز وهو ما فسره البوسني فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمحاربي الصحراء بأن محرز طلب عدم المشاركة في المعسكر الذي أقيم في شهر مارس الماضي، ولكنه لم يتلق أي رد من اللاعب للمشاركة في المعسكر المقبل.

ولكن راجت تقارير صحفية جزائرية مساء اليوم الإثنين، وأكدت أن رياض محرز تلقى دعوة من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لحضور المواجهة المقبلة لمنتخب الجزائر كضيف شرف.

وقالت تلك التقارير إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وجه الدعوة إلى كل من رياض محرز وإسلام سليماني ورامي بن سبعيني وجمال بن العمري، لحضور مباراة غينيا إلى جانب ضيف الشرف، اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما وضيوفه الذين ستخصص له غرفة كبار الشخصيات في ملعب نيلسون مانديلا.