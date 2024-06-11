فالفيردي يهزم أراوخو في "البلاي ستيشن" بمساعدة مبابي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا بين الثلاثي فيدي فالفيردي ورونالد أراوخو ولويس سواريز، ويبدو أنه التقط من داخل معسكر منتخب أوروغواي، الذي يستعد لانطلاق بطولة كوبا أمريكا، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلعب أوروغواي ضمن المجموعة الثالثة في كوبا أمريكا، مع بوليفيا وبنما، وصاحبة الأرض الولايات المتحدة.

وشهدت قائمة منتخب أوروغواي المستدعاة لكوبا أمريكا 2024 وجود رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة، وفالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ولويس سواريز لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

ويظهر في الفيديو فالفيردي وأراوخو يلعبان "بلاي ستيشن"، إذ استعان نجم ريال مدريد بفريق باريس سان جيرمان، وظهر وهو يسجل هدفا بأقدام كيليان مبابي، وهزمه في النهاية (5-0)، ويظهر في الخلفية صوت سواريز وهو يضحك على نجم برشلونة.