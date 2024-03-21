المغرب ينوي استدعاء إبراهيم دياز لأولمبياد باريس

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد لن يقبل، تقريبًا، مشاركة أي من لاعبي فريقه الأول في الألعاب الأولمبية.

وبحسب الصحيفة فإن موسم 2024/2025 سيكون طويلا، مع تواجد بطولة كأس العالم للأندية في نهاية الموسم.

وخلال المباريات الأولمبية، سينغمس ريال مدريد في فترة ما قبل الموسم بالكامل، وبالتالي فإن مهمة المغرب في استدعاء إبراهيم دياز ستكون معقدة.

والتحق إبراهيم دياز، يوم الإثنين، رسميا، بمنتخب المغرب، ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 10.

وقال دياز إن قراره باللعب مع المغرب بدلا من إسبانيا كان قرارًا "نابعًا من القلب"، وأكد: "لم أمارس أبدا ضغوطا على الاتحاد الإسباني، ولن أفعل".

وأضاف: "أتخذ القرارات بقلبي، وهذا هو الحال أيضًا هذه المرة، فأنا فتى لديه أحلام بسيطة، والمشروع الذي يملكه المغرب يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي".

وشدد دياز على أن قراره لا رجعة فيه، ولن يغير رأيه: "لقد تم اتخاذ القرار ولا أفكر إذا كان الاتحاد الإسباني سيتصل بي لاتخاذ هذا القرار أم لا".