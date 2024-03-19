رسميا.. إبراهيم دياز سيحمل هذا الرقم مع منتخب المغرب

التحق نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، الإثنين، رسميا، بمنتخب المغرب، ليبدأ مسيرته الدولية بعد أيام من حسم اختياره للدفاع عن ألوان منتخب أسود الأطلس، بدلا من منتخب إسبانيا الذي حمل ألوانه في منتخبات الفئات الشابة.

ومن المنتظر أن يرتدي دياز، المولود في مدينة مالقا الإسبانية في أغسطس 1999، قميصا يحمل رمزية خاصة في كرة القدم، وهو القميص رقم 10 الذي يحمله عادة نجم الفريق أو قائده.