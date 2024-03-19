رسميا.. إبراهيم دياز سيحمل هذا الرقم مع منتخب المغرب
التحق نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، الإثنين، رسميا، بمنتخب المغرب، ليبدأ مسيرته الدولية بعد أيام من حسم اختياره للدفاع عن ألوان منتخب أسود الأطلس، بدلا من منتخب إسبانيا الذي حمل ألوانه في منتخبات الفئات الشابة.
ومن المنتظر أن يرتدي دياز، المولود في مدينة مالقا الإسبانية في أغسطس 1999، قميصا يحمل رمزية خاصة في كرة القدم، وهو القميص رقم 10 الذي يحمله عادة نجم الفريق أو قائده.
وقالت تقارير إخبارية إسبانية ومغربية إن دياز سيحمل الرقم 10 الذي سيظهر به في مواجهتي المغرب وديا أمام أنغولا وموريتانيا على التوالي، يومي 23 و26 مارس الجاري.
ويرتدي دياز حاليا مع ناديه ريال مدريد القميص رقم 21، وهو الرقم نفسه الذي حمله عندما كان يلعب في صفوف ميلان الإيطالي.
يشار إلى أن نجم ريال مدريد حظي باستقبال استثنائي وحفاوة بالغة بعد وصوله الإثنين إلى مطار الرباط للالتحاق بصفوف منتخب أسود الأطلس، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه رسميا الدفاع عن ألوان منتخب المغرب؛ بلده الأم.