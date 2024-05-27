الأهلي السعودي يستهدف مدافعًا بارزًا من الدوري الألماني
يستهدف النادي الأهلي السعودي التعاقد مع الياباني هيروكي إيتو، مدافع شتوتغارت الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتسعى إدارة "الراقي" لتحديد صفقاتها الأجنبية الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل الذي يشهد عودته للمشاركة الآسيوية.
ورغم أن قائمة الأهلي شملت تدعيمات أجنبية في الصفوف الدفاعية خلال الموسم الحالي بضم التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز، فإنه يبدو أن المدرب الألماني ماتياس يايسله ما زال يبحث عن المزيد.
ووفقًا لِما ذكرته قناة "الكاس"، فإن الأهلي السعودي يدرس التعاقد مع هيروكي، الذي يعد من بين اللاعبين المعروضين على الإدارة في الفترة الحالية.
ولعب إيتو 29 مباراة هذا الموسم مع الفريق الألماني بالدوري والكأس، صنع خلالها هدفين بينما لم يسجل أي أهداف، في 2502 من دقائق لعبها.
ويجيد المدافع الياباني الدولي، الذي يمتلك 17 مشاركة دولية، اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر بالإضافة إلى مركز الوسط الدفاعي، علمًا بأن قيمته التسويقية الحالية تصل إلى نحو 25 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".