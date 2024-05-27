الأهلي السعودي يستهدف مدافعًا بارزًا من الدوري الألماني

ورغم أن قائمة الأهلي شملت تدعيمات أجنبية في الصفوف الدفاعية خلال الموسم الحالي بضم التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجير إيبانيز، فإنه يبدو أن المدرب الألماني ماتياس يايسله ما زال يبحث عن المزيد.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "الكاس"، فإن الأهلي السعودي يدرس التعاقد مع هيروكي، الذي يعد من بين اللاعبين المعروضين على الإدارة في الفترة الحالية.