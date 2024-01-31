هل يعود فرانك ريكارد لتدريب برشلونة؟

أفادت صحيفة "سبورت" أن المدرب الهولندي فرانك ريكارد دخل قائمة المرشحين لتدريب برشلونة.

وأعلن تشافي يوم السبت الماضي، أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

ووفقا للصحيفة تمت إضافة اسم فرانك ريكارد لقائمة المرشحين ليحل مكان تشافي، وأكدت أن خوان لابورتا رئيس النادي تواصل مع ريكارد لمعرفة ما إذا كان مهتمًا بالعودة إلى برشلونة.

وسبق أن عمل ريكارد مدربا لبرشلونة بين عامي 2003 و2008، وكان الهولندي أول مدرب عندما تولى خوان لابورتا رئاسة برشلونة.