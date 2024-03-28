"معلومات عن مندسين".. الترجي يوجه تحذيرًا خطيرًا لجماهيره
وجهت إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي تحذيرًا خطيرًا لجماهيره قبل مباراته الهامة أمام أسيك ميموزا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويحل أسيك ضيفًا على الترجي في مباراة الذهاب، قبل أن يلتقيا مجددًا في كوتديفوار لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.
وقال الترجي في بيان رسمي "نحذر جماهيرنا وندعوهم لليقظة بعد معلومات عن نية مندسين من جماهير فرق منافسة الدخول للملعب وإثارة الشغب خلال مواجهة أسيك ميموزا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".
والترجي مهدد باللعب دون جماهير، وعقوبات مالية كبيرة حال تكرار تجاوزات جماهيره خلال المباريات التي تقام على أرضه بالبطولات الأفريقية.
وشدد الترجي في بيانه على أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل التصدي للأمر من خلال مراسلة الجهات المعنية.
وطالب الترجي جماهير بالوقوف كـ"رجل واحد" أمام كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالنادي.