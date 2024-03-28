"معلومات عن مندسين".. الترجي يوجه تحذيرًا خطيرًا لجماهيره

وقال الترجي في بيان رسمي "نحذر جماهيرنا وندعوهم لليقظة بعد معلومات عن نية مندسين من جماهير فرق منافسة الدخول للملعب وإثارة الشغب خلال مواجهة أسيك ميموزا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".

والترجي مهدد باللعب دون جماهير، وعقوبات مالية كبيرة حال تكرار تجاوزات جماهيره خلال المباريات التي تقام على أرضه بالبطولات الأفريقية.